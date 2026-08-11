ربيع جرجي حسنة

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 10 آب 2026 متمماً واجباته الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الثلاثاء 11 آب 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة القديس سمعان
للروم الملكيين الكاثوليك
، السبتية، الفردوس، المتن. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن الفنار
، المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 11 آب 2026، في صالون كنيسة القديس سمعان
للروم الملكيين الكاثوليك
، السبتية، الفردوس، المتن، إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.