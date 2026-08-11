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تعازي ووفيات

ربيع جرجي حسنة

Lebanon 24
11-08-2026 | 00:48
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"أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 10 آب 2026 متمماً واجباته الدينية.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الثلاثاء 11 آب 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة القديس سمعان للروم الملكيين الكاثوليك، السبتية، الفردوس، المتن. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن الفنار، المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 11 آب 2026، في صالون كنيسة القديس سمعان للروم الملكيين الكاثوليك، السبتية، الفردوس، المتن، إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
 
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