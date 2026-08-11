ربيع جرجي حسنة

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الإثنين 10 آب 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الثلاثاء 11 آب 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في للروم ، السبتية، الفردوس، المتن. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن ، المتن.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء 11 آب 2026، في صالون للروم الملكيين ، السبتية، الفردوس، المتن، إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.