وديع طانيوس وطفه

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“مَنْ آمَنَ بي وإن مات فسيحيا”زوجة الفقيد: المرحومة ماري ادوين قطرانأولاده: رمزي، كارول، وساندرا وعائلاتهمشقيقته: سلوى طانيوس وطفهآشقاؤه: توما، عفو، يوسف، نبيل وعائلاتهموعموم عائلات وطفه، قطران، خلف، وشعيا ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسف فقيدهموديع طانيوس وطفهالمنتقل الي رحمته تعالى في يوم الخميس 7/8/2026 متمما واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين 24/8/2026 في كنيسه Gunnersbury Cemetery. تقبل التعازي بعد مراسم الدفن من الساعة 3 الى 8 بعد الظهر في منزل ابنة الفقيد ساندرا: 53 Abdale Road, , W12 7ERلكم من بعده طول البقاء.