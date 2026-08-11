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تعازي ووفيات

وديع طانيوس وطفه

Lebanon 24
11-08-2026 | 22:25
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“مَنْ آمَنَ بي وإن مات فسيحيا”
زوجة الفقيد: المرحومة ماري ادوين قطران 
أولاده: رمزي، كارول، وساندرا وعائلاتهم 
شقيقته: سلوى طانيوس وطفه 
آشقاؤه: توما، عفو، يوسف، نبيل وعائلاتهم
وعموم عائلات وطفه، قطران، خلف، وشعيا ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسف فقيدهم الغالي
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وديع طانيوس وطفه
المنتقل الي رحمته تعالى في لندن يوم الخميس 7/8/2026 متمما واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين 24/8/2026 في كنيسه Gunnersbury Cemetery. تقبل التعازي بعد مراسم الدفن من الساعة 3 الى 8 بعد الظهر في منزل ابنة الفقيد ساندرا: 53 Abdale Road, london, W12 7ER
لكم من بعده طول البقاء.
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