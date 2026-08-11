“مَنْ آمَنَ بي وإن مات فسيحيا”
زوجة الفقيد: المرحومة ماري ادوين قطران
أولاده: رمزي، كارول، وساندرا وعائلاتهم
شقيقته: سلوى طانيوس وطفه
آشقاؤه: توما، عفو، يوسف، نبيل وعائلاتهم
وعموم عائلات وطفه، قطران، خلف، وشعيا ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسف فقيدهم الغالي
وديع طانيوس وطفه
المنتقل الي رحمته تعالى في لندن
يوم الخميس 7/8/2026 متمما واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين 24/8/2026 في كنيسه Gunnersbury Cemetery. تقبل التعازي بعد مراسم الدفن من الساعة 3 الى 8 بعد الظهر في منزل ابنة الفقيد ساندرا: 53 Abdale Road, london
, W12 7ER
لكم من بعده طول البقاء.