ماري-تيريز يوسف الخوري

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 12 آب 2026 متممةً واجباتها الدينية
.
يقام قداس المرافقة يوم الجمعة 14 آب 2026، الساعة العاشرة صباحاً، في كنيسة
مار إفرام
، كفردبيان، كسروان، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن يوم الجمعة 14 آب 2026، في صالون كنيسة مار
إفرام، كفردبيان، كسروان، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية موعد الصلاة.
وتقبل التعازي يوم الأحد
19 آب 2026، في صالون كنيسة السيدة الحرزمانية، قرطبا
، جبيل
، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.