ماري-تيريز يوسف الخوري

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 12 آب 2026 متممةً واجباتها .يقام قداس المرافقة يوم الجمعة 14 آب 2026، الساعة العاشرة صباحاً، في مار ، كفردبيان، كسروان، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد الظهر.تقبل التعازي قبل الدفن يوم الجمعة 14 آب 2026، في إفرام، كفردبيان، كسروان، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية موعد الصلاة.وتقبل التعازي 19 آب 2026، في صالون كنيسة السيدة الحرزمانية، ، ، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.