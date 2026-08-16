جورجيت خازن بو شهلا

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت 15 آب 2026 متممةً واجباتها الدينية
.
ينطلق موكب جثمان الفقيدة من مستشفى هارون، الزلقا، المتن، يوم الأحد
16 آب 2026، الساعة العاشرة صباحاً، الى كنيسة
القديس متّى الرسول، وادي الست
، الشوف
، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد الظهر. ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن وادي الست، الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 16 آب 2026، في صالون كنيسة القديس متّى الرسول، وادي الست، الشوف، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
وتقبل التعازي يوم الإثنين 17 آب 2026، في صالون كنيسة القديس شربل
، أدونيس
، زوق مصبح، كسروان، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".