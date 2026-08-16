جورجيت خازن بو شهلا

Advertisement

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت 15 آب 2026 متممةً واجباتها .ينطلق موكب جثمان الفقيدة من مستشفى هارون، الزلقا، المتن، 16 آب 2026، الساعة العاشرة صباحاً، الى القديس متّى الرسول، وادي ، ، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد الظهر. ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن وادي الست، الشوف.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 16 آب 2026، في صالون كنيسة القديس متّى الرسول، وادي الست، الشوف، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.وتقبل التعازي يوم الإثنين 17 آب 2026، في صالون كنيسة ، ، زوق مصبح، كسروان، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".