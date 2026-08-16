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محمود أحمد

بسم الله الرحيم"يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي " صدق الله العظيم.بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعي إليكم فقيدنا المغفور له بإذن الله المرحوم أحمد.المنتقل إلى رحمته تعالى يوم السبت 15 آب 2026 الموافق 2 ربيع الأول 1448هـ.يصلى على جثمانه الطاهر ويوارى الثرى 16 آب 2026، الساعة الواحدة بعد الظهر، في جبانة .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 16 آب 2026، ويوم الإثنين 17 آب 2026، في منزل عمه محمود حيدر أحمد، الكائن في الحارة جبيل، حي السلسال.للفقيد ولكم من بعده طول البقاء ولكم الأجر والثواب.إنا لله وإنا إليه راجعون.