بسم الله الرحمن
الرحيم
"يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي
" صدق الله العظيم.
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعي إليكم فقيدنا الغالي
المغفور له بإذن الله المرحوم محمود حيدر
أحمد.
محمود حيدر أحمد
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم السبت 15 آب 2026 الموافق 2 ربيع الأول 1448هـ.
يصلى على جثمانه الطاهر ويوارى الثرى يوم الأحد
16 آب 2026، الساعة الواحدة بعد الظهر، في جبانة جبيل
.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 16 آب 2026، ويوم الإثنين 17 آب 2026، في منزل عمه محمود حيدر أحمد، الكائن في الحارة جبيل، حي السلسال.
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء ولكم الأجر والثواب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.