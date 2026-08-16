حبيب إبراهيم عبدالله

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الجمعة 14 آب 2026 متمماً واجباته الدينية
.
يصل جثمان الفقيد يوم الأحد
16 آب 2026، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، الى مسقط رأسه شيخلار، عكار
، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة مار إلياس
للروم الأرثوذكس، شيخلار، عكار. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن شيخلار، عكار.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 16 آب 2026، في صالون كنيسة مار
إلياس للروم الأرثوذكس، شيخلار، عكار، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
وتقبل التعازي يوم الإثنين 17 آب 2026، في صالون كنيسة
القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، الرميل
، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.