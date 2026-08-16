حبيب إبراهيم عبدالله

Advertisement

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الجمعة 14 آب 2026 متمماً واجباته .يصل جثمان الفقيد 16 آب 2026، الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، الى مسقط رأسه شيخلار، ، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر، في للروم الأرثوذكس، شيخلار، عكار. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن شيخلار، عكار.لكم من بعده طول البقاءتقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 16 آب 2026، في إلياس للروم الأرثوذكس، شيخلار، عكار، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.وتقبل التعازي يوم الإثنين 17 آب 2026، في صالون القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، ، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.