بشاره شبل سلامه

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اشقاؤه: شهید قاض متقاعدطوني زوجته ريتا وأولادهم: باتريك وساندرا وسينتيا وتانيا وعائلاتهم (في والمهجر)سلامه زوجته كلودين كاندو وإبنتهما: (في المهجر)المرحوم عبدوشقيقتاه: نجاةحياةوعائلات: سلامه، حبيقة، غسطين، ، خراط وعموم عائلات المروج وانسبائهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المرحومبشاره شبل سلامهوالدته المرحومة روز سلمان حبيقةالمنتقل إلى رحمته تعالى في متمماً واجباته . وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الثلاثاء في 18 آب الساعة العاشرة والنصف صباحاً فيسان سير جوليت - فيلجويف.تتقبل عائلة الفقيد التعازي في صالة البلدة، المروج يوم الثلاثاء في 18 آب إبتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية الساعة الثامنة مساءً، تحتفل العائلة عن نفس الفقيد عند الساعة السادسة مساءً بالذبيحة الإلهية وصلاة وضع البخور في ، المروج.الرجاء اعتبار هذه الدعوة إشعاراً خاصاً ولكم من بعده طول البقاء.