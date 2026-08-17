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تعازي ووفيات

بشاره شبل سلامه

Lebanon 24
17-08-2026 | 22:31
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بشاره شبل سلامه
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اشقاؤه: شهید قاض متقاعد
طوني زوجته ريتا يوسف سلامه وأولادهم: باتريك وساندرا وسينتيا وتانيا وعائلاتهم (في لبنان والمهجر)
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سلامه زوجته كلودين كاندو وإبنتهما: أودري (في المهجر)
المرحوم عبدو
شقيقتاه: نجاة
حياة
وعائلات: سلامه، حبيقة، غسطين، داغر، خراط وعموم عائلات المروج وانسبائهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم
بشاره شبل سلامه
والدته المرحومة روز سلمان حبيقة
المنتقل إلى رحمته تعالى في فرنسا متمماً واجباته الدينية. وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الثلاثاء في 18 آب الساعة العاشرة والنصف صباحاً في كنيسة
سان سير سانت جوليت - فيلجويف.
تتقبل عائلة الفقيد التعازي في صالة البلدة، المروج يوم الثلاثاء في 18 آب إبتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية الساعة الثامنة مساءً، تحتفل العائلة عن نفس الفقيد عند الساعة السادسة مساءً بالذبيحة الإلهية وصلاة وضع البخور في كنيسة مار تقلا، المروج.
الرجاء اعتبار هذه الدعوة إشعاراً خاصاً ولكم من بعده طول البقاء.
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