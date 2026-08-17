ابناء الفقيد: غسان صايغ
وعائلته
فادي صايغ وعائلته
بنات الفقيد: ريما زوجة بيار
جنحو وعائلتهما
روزي زوجة وليد دانيال وعائلتهما
اشقاء الفقيد: عائلة المرحوم جوزيف
صايغ
عائلة المرحوم جورج صايغ
عائلة المرحوم نويل صايغ
شقيقة الفقيد: عائلة المرحومة عايده صايغ ارملة المرحوم نقولا
جلاد
وعموم عائلات: صايغ، فريحة، ناصيف
، بطراني، إيمون
، جنحو، دانيال، وانسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي
المرحوم
أنطوان شكري صايغ
زوجته المرحومة نوهل فريحة
المنتقل الى رحمته تعالى صباح يوم الاحد 16 آب 2026 متمما واجباته الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ١٨ الجاري في كنيسة
مار نقولا للروم الارثوذكس
- الاشرفية. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مار متر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم غد الاربعاء 19 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار
نقولا للروم الارثوذكس - الاشرفية.
من آمن بي وإن مات فسيحيا