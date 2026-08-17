أنطوان شكري صايغ

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ابناء الفقيد: وعائلتهفادي صايغ وعائلتهبنات الفقيد: ريما زوجة جنحو وعائلتهماروزي زوجة وليد دانيال وعائلتهمااشقاء الفقيد: عائلة المرحوم صايغعائلة المرحومعائلة المرحوم نويل صايغشقيقة الفقيد: عائلة المرحومة عايده صايغ ارملة المرحوم جلادوعموم عائلات: صايغ، فريحة، ، بطراني، ، جنحو، دانيال، وانسباؤهم في الوطن والمهجرينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المرحومأنطوان شكري صايغزوجته المرحومة نوهل فريحةالمنتقل الى رحمته تعالى صباح يوم الاحد 16 آب 2026 متمما واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ١٨ الجاري في مار نقولا للروم - الاشرفية. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مار متر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم غد الاربعاء 19 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في نقولا للروم الارثوذكس - الاشرفية.من آمن بي وإن مات فسيحيا