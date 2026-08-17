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تعازي ووفيات

مارينا أسعد الحلو

Lebanon 24
17-08-2026 | 22:33
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شقيقا الفقيدة: شاكر أسعد الحلو وعائلته

شربل أسعد الحلو زوجته ميريم صليبا وعائلتهما
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شقيقتاها: ريتا أسعد الحلو زوجة بشارة بولس وعائلتهما

سلمى أسعد الحلو زوجة فادي رومانوس وعائلتهما (نائب رئيس إتحاد بلديات منطقة جزين سابقاً)

عـمـهـا: عائلة المرحوم عبد المسيح الحلو زوجته المرحومة هنا حَكيم

عماتهـا: المرحومة الأخت منيرة الحلو (راهبات الناصرة)

جنفياف أرملة المرحوم سليم داغر وعائلتها

عفيفة أرملة المرحوم سامي رحّال وعائلتها

رئيفة أرملة المرحوم مينا سعادة وعائلتها

أخوالها: عائلة المرحوم كريم شعيا زوجته ناديا عبيد

نديم شعيا زوجته كلوديت هازار وعائلتهما

عائلة المرحوم سعيد شعيا زوجته نديمة رزق

عائلة المرحوم يوسف شعيا

خالتاها: هند شعيا

عائلة المرحومة وردة زوجة المرحوم إميل رزق

وعائلات الحلو، شعيا، صليبا، بولس، رومانوس، حَكيم، داغر، رحّال، سعادة، عبيد، رزق، هازار، وعموم عائلات مدينة جزين وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها

مارينا أسعد الحلو

(والدتها المرحومة نهاد الياس شعيا)

الراقدة على رجاء القيامة يوم السبت الواقع فيه 15 آب 2026 متممةً واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأحد 16 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة سيدة المعونات - حارة صخر

ثم ينقل جثمانها إلى جزين حيث تقام صلاة رفع البخور لراحة نفسها  الساعة السادسة مساءً في كنيسة مار يوسف وتوارى الثرى في مدافن العائلة

تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة المعونات - حارة صخر يوم الإثنين 17 الجاري من  الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً
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