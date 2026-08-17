مارينا أسعد الحلو

Advertisement

شقيقا الفقيدة: شاكر الحلو وعائلتهشربل أسعد الحلو زوجته ميريم وعائلتهماشقيقتاها: ريتا أسعد الحلو زوجة بشارة بولس وعائلتهماسلمى أسعد الحلو زوجة فادي رومانوس وعائلتهما (نائب رئيس إتحاد بلديات منطقة سابقاً)عـمـهـا: عائلة المرحوم عبد الحلو زوجته المرحومة هنا حَكيمعماتهـا: المرحومة الأخت منيرة الحلو (راهبات الناصرة)جنفياف أرملة المرحوم سليم داغر وعائلتهاعفيفة أرملة المرحوم سامي رحّال وعائلتهارئيفة أرملة المرحوم مينا وعائلتهاأخوالها: عائلة المرحوم كريم شعيا زوجته ناديا عبيدشعيا زوجته كلوديت هازار وعائلتهماعائلة المرحوم سعيد شعيا زوجته نديمة رزقعائلة المرحوم يوسف شعياخالتاها: هند شعياعائلة المرحومة وردة زوجة المرحوم إميل رزقوعائلات الحلو، شعيا، صليبا، بولس، رومانوس، حَكيم، داغر، رحّال، سعادة، عبيد، رزق، هازار، وعموم عائلات مدينة جزين وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليهامارينا أسعد الحلو(والدتها المرحومة الياس شعيا)الراقدة على رجاء يوم السبت الواقع فيه 15 آب 2026 متممةً واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها 16 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في سيدة المعونات - حارة صخرثم ينقل جثمانها إلى جزين حيث تقام صلاة رفع البخور لراحة نفسها الساعة السادسة مساءً في كنيسة مار يوسف وتوارى الثرى في مدافن العائلةتقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة المعونات - حارة صخر يوم الإثنين 17 الجاري من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً