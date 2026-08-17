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تعازي ووفيات

ليزا دانيال

Lebanon 24
17-08-2026 | 22:33
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ابنها: اميل الخوري وزوجته لويز ستوت

ابنتها: لارا الخوري

ابنتها: لينا الخوري وزوجها طوني مطر

أحفادها: ميشال، نيكولا وألكسندر فرح، استال مطر، هيلينا، بيار ولورا الخوري
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وعائلات أشقائها: المرحوم ألكسندر دانيال والمرحوم ليفون دانيال في المهجر

وعائلة شقيقتها: المرحومة أنوش دانيال أرملة المرحوم هرانت سرافيان في المهجر

أبناء سلفها: المحامي الدكتور رئيف رئيف خوري، نزهة وزينة رئيف خوري وعائلاتهم

ابن سلفها: فادي اميل الخوري وعائلته

أبناء ابنة حميها: اميل وإيلي وأمل أنطوان بصيبص وعائلة المرحوم عصام أنطوان بصيبص وعائلاتهم

ابنة حميها: ساميا الخوري زوجة المرحوم عبود رشيد عبود وأبناؤها

وعموم عائلات الخوري، دانيال، بنيامين، ستوت، فرح، مطر، سرافيان، خاتشادوريان، بصيبص وعبود، وعموم عائلات جاج ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر

ينعون إليكم على رجاء القيامة المجيدة فقيدتهم الغالية المأسوف عليها

المرحومة ليزا دانيال

زوجة المرحوم عاكف الخوري رئيس بلدية جاج الأسبق

انتقلت إلى رحمته تعالى فجر يوم الأحد الواقع في ١٦ آب ٢٠٢٦ متمّمة واجباتها الدينية.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها في كنيسة مار عبدا، جاج،

الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في ١٧ آب ٢٠٢٦.

تُقبل التعازي يوم الدفن في صالون كنيسة مار عبدا، جاج، قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر وبعدها،

ويوم الثلاثاء الواقع في ١٨ آب ٢٠٢٦ في صالون كنيسة مار مارون، الصيفي، بيروت، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.

لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء — صلّوا لأجلها
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18/08/2026 08:02:38 Lebanon 24 Lebanon 24

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