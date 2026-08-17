ليزا دانيال

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ابنها: اميل وزوجته لويز ستوتابنتها: لارا الخوريابنتها: لينا الخوري وزوجها طوني مطرأحفادها: ميشال، نيكولا وألكسندر فرح، استال مطر، هيلينا، ولورا الخوريوعائلات أشقائها: المرحوم ألكسندر دانيال والمرحوم ليفون دانيال في المهجروعائلة شقيقتها: المرحومة أنوش دانيال أرملة المرحوم هرانت سرافيان في المهجرأبناء سلفها: المحامي الدكتور رئيف رئيف ، نزهة وزينة رئيف خوري وعائلاتهمابن سلفها: فادي اميل الخوري وعائلتهأبناء ابنة حميها: اميل وإيلي وأمل أنطوان بصيبص وعائلة المرحوم عصام أنطوان بصيبص وعائلاتهمابنة حميها: ساميا الخوري زوجة المرحوم عبود رشيد عبود وأبناؤهاوعموم عائلات الخوري، دانيال، ، ستوت، فرح، مطر، سرافيان، خاتشادوريان، بصيبص وعبود، وعموم عائلات جاج ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجرينعون إليكم على رجاء المجيدة فقيدتهم الغالية المأسوف عليهاالمرحومة ليزا دانيالزوجة المرحوم عاكف الخوري رئيس بلدية جاج الأسبقانتقلت إلى رحمته تعالى فجر الواقع في ١٦ آب ٢٠٢٦ متمّمة واجباتها .يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها في مار عبدا، جاج،الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في ١٧ آب ٢٠٢٦.تُقبل التعازي يوم الدفن في صالون كنيسة مار عبدا، جاج، قبل الصلاة ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر وبعدها،ويوم الثلاثاء الواقع في ١٨ آب ٢٠٢٦ في صالون كنيسة مار مارون، الصيفي، ، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء — صلّوا لأجلها