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تعازي ووفيات

وديع فكتور متى

Lebanon 24
18-08-2026 | 23:11
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زوجته ليلى حنا عبد الله
ابنته رولا
شقيقه جورج زوجته دنيز كالومينوس وولداهما:
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ريا زوجة هاني الباشا وعائلتهما
فكتور زوجته الكسندرا نقاش وعائلتهما
ابنة شقيقه مايا ابنة المرحوم جان زوجته المرحومة أنطوانيت جرو
عمه أولاد عمه المرحوم ادمون متى وعائلاتهم
وليد وعائلته
فادي وعائلته
نيكول زوجة مارون مؤنس وعائلتها
وعموم عائلات متى، عبد الله، الشامي، كالومينوس، جرو، الباشا، نقاش، عوض الخوري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرجاء المسيحي فقيدهم الغالي
وديع فكتور متى
والدته المرحومة جوليا الشامي
الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الأحد الواقع في 16 آب 2026 مزوداً بالأسرار الإلهية. 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 18 الجاري في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس (مار متر) الأشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة القديس ديمتريوس إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الأربعاء 19 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً.
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