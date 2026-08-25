ماري بتسي خليل صايغ

Advertisement

إبناها: أميل عقلرشید عقلإبنتاها: ليلي عقل زوجة كريستوف كرنبيزثريّا عقلوالدتها: كلود ميشال دمّر أرملة المرحوم خليل صايغ وإبنتها إليزابيتشقيقها: حبيب صايغ وزوجته ثريا صالحة وأولادهما: خليل، ألكسندرا، إيزابيل، أندريا، صوفياشقيقتها: المرحومة ميشال زوجة يوسف غالي وأولادها: خليل، نادر وعقيلته، يوسفأولاد حميها: رفيق عقل وزوجته وإبنهما: يوسف شربلليلى أرملة المرحوم إسكندر الجميّل وولديهما:ساندرا زوجة يوسف غسطين وعائلتهماوليد وزوجته هيام وعائلتهماأولاد المرحومة سيرينا أرملة المرحوم ميشال غالي وعائلاتهموعائلات: صايغ، عقل شدید، سلامه، دمر، کرنبيز، صالحة، بطرس غالي، غصن، ضباعي، الجميّل، دوتان، غسطين، الزين، فخر وعموم عائلات المتين وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومةماري بتسي خليل صايغأرملة المرحوم يوسف أميل عقلتقام الصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٦ آب 2026 في مطرانية الروم ، طريق ومن ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في بعبدات.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الحادية عشرة قبل الظهرويوم الخميس ۲۷ الجاري في صالون كنيسة السيدة، المتين من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً.