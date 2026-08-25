إبناها: أميل عقل
رشید عقل
إبنتاها: ليلي عقل زوجة كريستوف كرنبيز
ثريّا عقل
والدتها: كلود ميشال دمّر أرملة المرحوم خليل صايغ وإبنتها إليزابيت
شقيقها: حبيب صايغ وزوجته ثريا صالحة وأولادهما: خليل، ألكسندرا، إيزابيل، أندريا، صوفيا
شقيقتها: المرحومة ميشال زوجة يوسف بطرس
غالي وأولادها: نجيب
خليل، نادر وعقيلته، يوسف
أولاد حميها: رفيق عقل وزوجته صوفي
وإبنهما: يوسف شربل
ليلى أرملة المرحوم إسكندر الجميّل وولديهما:
ساندرا زوجة يوسف غسطين وعائلتهما
وليد وزوجته هيام الزين
وعائلتهما
أولاد المرحومة سيرينا أرملة المرحوم ميشال غالي وعائلاتهم
وعائلات: صايغ، عقل شدید، سلامه، دمر، کرنبيز، صالحة، بطرس غالي، غصن، ضباعي، الجميّل، درباس
دوتان، غسطين، الزين، فخر وعموم عائلات المتين وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومة
ماري بتسي خليل صايغ
أرملة المرحوم يوسف أميل عقل
تقام الصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٦ آب 2026 في كنيسة
مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك
، بيروت
طريق الشام
ومن ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في بعبدات.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الحادية عشرة قبل الظهر
ويوم الخميس ۲۷ الجاري في صالون كنيسة السيدة، المتين من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً.