فوزي جورج أبوديب

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زوجته: رينه ميشال جريصاتيإبناه: المهندس إبراهيم وزوجته ميراي معلوف وإبنتاهالمهندس نديم وزوجته ماريا-فلورا مشعلاني وعائلتهمابناته: جوزیت زوجة الدكتور فيليب عرموني وعائلتهماميشيل زوجة الدكتور أنطوان وعائلتهماکارين زوجة المهندس ديمتري وعائلتهماشقیقه: ناديا صليبا أرملة المرحوم أبوديب وعائلتهماشقيقاته: نجاة أرملة المرحوم غبريال جريصاتيفاديا (رئيسة جمعية أيام الرجاء)ساميا أرملة المرحوم نبيل شمعونأشقاء زوجته: أولاد المرحوم الدكتور روبير جريصاتي (في المهجر)القاضي جريصاتي زوجته القاضية ارليت طويل وعائلتهماالمحامي موريس جريصاتي زوجته المحامية مارلين تامر وعائلتهماالدكتور نبيل جريصاتي زوجته المرحومة زينة الخوري وعائلتهماشقيقات زوجته: سعاد جريصاتي ارملة المرحوم ميشال كويتر وعائلتهما (في المهجر)مرسيل جريصاتي أرملة المرحوم نصري عوده وعائلتهما (في المهجر)ناديا جريصاتي أرملة المرحوم إبراهيم حبيقة وعائلتهماوأنسباؤهم ينعون اليكم المرحومفوزي أبوديب(والدته المرحومة إيفون يوسف أبوديب)يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 آب 2026 ، في كاتدرائية مار مارون، كسارة، .تقبل التعازي يوم الثلاثاء 25 آب في صالون كاتدرائية مار مارون، كسارة من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً. ويوم الاربعاء 26 الجاري تقبل التعازي في صالون سيدة العطايا، الأشرفية، من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.