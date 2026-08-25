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تعازي ووفيات

فوزي جورج أبوديب

Lebanon 24
25-08-2026 | 22:33
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زوجته: رينه ميشال جريصاتي
إبناه: المهندس إبراهيم وزوجته ميراي معلوف وإبنتاه
المهندس نديم وزوجته ماريا-فلورا مشعلاني وعائلتهما
بناته: جوزیت زوجة الدكتور فيليب عرموني وعائلتهما 
ميشيل زوجة الدكتور أنطوان نصرالله وعائلتهما
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کارين زوجة المهندس ديمتري شامي وعائلتهما
شقیقه: ناديا صليبا أرملة المرحوم فؤاد أبوديب وعائلتهما
شقيقاته: نجاة أرملة المرحوم غبريال جريصاتي 
فاديا (رئيسة جمعية أيام الرجاء) 
ساميا أرملة المرحوم نبيل شمعون
أشقاء زوجته: أولاد المرحوم الدكتور روبير جريصاتي (في المهجر) 
القاضي جوزف جريصاتي زوجته القاضية ارليت طويل وعائلتهما
المحامي موريس جريصاتي زوجته المحامية مارلين تامر وعائلتهما 
الدكتور نبيل جريصاتي زوجته المرحومة زينة الخوري وعائلتهما
شقيقات زوجته: سعاد جريصاتي ارملة المرحوم ميشال كويتر وعائلتهما (في المهجر)
مرسيل جريصاتي أرملة المرحوم نصري عوده وعائلتهما (في المهجر) 
ناديا جريصاتي أرملة المرحوم إبراهيم حبيقة وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون اليكم المرحوم
فوزي جورج أبوديب
(والدته المرحومة إيفون يوسف أبوديب)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 آب 2026 ، في كاتدرائية مار مارون، كسارة، زحلة.
تقبل التعازي يوم الثلاثاء 25 آب في صالون كاتدرائية مار مارون، كسارة من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً. ويوم الاربعاء 26 الجاري تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية، من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
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