تيريز سمعان فاخوري

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 26 آب 2026 متممةً واجباتها الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الخميس 27 آب 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة دير مار إلياس
الطوق للروم الملكيين الكاثوليك
، زحلة
. ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن البيادر، زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الخميس 27 آب 2026، في صالون كنيسة
دير مار إلياس الطوق
للروم الملكيين الكاثوليك
، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.