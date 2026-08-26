تيريز سمعان فاخوري

Advertisement

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 26 آب 2026 متممةً واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الخميس 27 آب 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في الطوق للروم ، . ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن البيادر، زحلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الخميس 27 آب 2026، في صالون دير مار للروم الملكيين ، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.