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تعازي ووفيات

تيريز سمعان فاخوري

Lebanon 24
26-08-2026 | 23:26
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"أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 26 آب 2026 متممةً واجباتها الدينية.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الخميس 27 آب 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة دير مار إلياس الطوق للروم الملكيين الكاثوليك، زحلة. ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن البيادر، زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الخميس 27 آب 2026، في صالون كنيسة دير مار إلياس الطوق للروم الملكيين الكاثوليك، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
 
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