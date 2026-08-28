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تعازي ووفيات

شربل وديع فرام

Lebanon 24
28-08-2026 | 02:14
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"أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية في المهجر، يوم الأربعاء 26 آب 2026 متمماً واجباته الدينية.
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یواري جثمانه في المهجر.
يقام قداس وجناز لراحة نفسه، يوم السبت 29 آب 2026، الساعة السادسة مساءً، في كنيسة السيدة الحبشية، غزير، كسروان.
تقبل التعازي قبل القداس يوم السبت 29 آب 2026، في صالون كنيسة السيدة الحبشية، غزير، كسروان، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
 
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