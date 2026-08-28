شربل وديع فرام

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية في المهجر، يوم الأربعاء 26 آب 2026 متمماً واجباته .یواري جثمانه في المهجر.يقام قداس وجناز لراحة نفسه، يوم السبت 29 آب 2026، الساعة السادسة مساءً، في السيدة الحبشية، ، كسروان.تقبل التعازي قبل القداس يوم السبت 29 آب 2026، في صالون كنيسة السيدة الحبشية، غزير، كسروان، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.