طنّوس قزحيّا ياغي

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 26 آب 2026 متمماً واجباته .ينقل جثمان الفقيد من مستشفى سان جون، ، يوم الجمعة 28 آب 2026، الساعة العاشرة صباحاً، الى ، حبوب، ، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر.تقبل التعازي يوم الخميس 27 آب 2026، في ماما، حبوب، جبيل، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، وقبل الدفن وبعده يوم الجمعة 28 آب 2026، إبتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت 29 آب 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر، وتختتم بقداس المرافقة." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.