طنّوس قزحيّا ياغي

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الأربعاء 26 آب 2026 متمماً واجباته الدينية
.
ينقل جثمان الفقيد من مستشفى سان جون، جونيه
، يوم الجمعة 28 آب 2026، الساعة العاشرة صباحاً، الى كنيسة مار ماما
، حبوب، جبيل
، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر.
تقبل التعازي يوم الخميس 27 آب 2026، في صالون كنيسة مار
ماما، حبوب، جبيل، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، وقبل الدفن وبعده يوم الجمعة 28 آب 2026، إبتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم السبت 29 آب 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر، وتختتم بقداس المرافقة.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.