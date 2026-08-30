تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

إلياس حنّا الحداد

Lebanon 24
30-08-2026 | 02:33
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إلياس حنّا الحداد
إلياس حنّا الحداد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
"أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت 29 آب 2026 متمماً واجباته الدينية.
Advertisement
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد 30 آب 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في بازيليك القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك، قب إلياس، زحلة. ويستقبل الجثمان الساعة الثالثة بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 30 آب 2026، في صالون بازيليك القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك، قب إلياس، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
 
مواضيع ذات صلة
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة أمير قطر السابق...إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد هجوم روسيّ عنيف.. كييف تعلن الحداد
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماري حنا الأشقر
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع في وداع ريمون حنا: "صخرة حدشيت" التي لن تُنسى
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 15:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكيين الكاثوليك

القديسة ريتا

الكاثوليك

يوم الأحد

قب إلياس

الدينية

القيامة

المسيح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:44 | 2026-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:18 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2026-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
02:44 | 2026-08-30
Lebanon24
10:47 | 2026-08-29
Lebanon24
02:18 | 2026-08-28
Lebanon24
02:17 | 2026-08-28
Lebanon24
02:14 | 2026-08-28
Lebanon24
02:13 | 2026-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24