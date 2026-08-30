إلياس حنّا الحداد

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت 29 آب 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه 30 آب 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في بازيليك للروم ، ، . ويستقبل الجثمان الساعة الثالثة بعد الظهر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 30 آب 2026، في صالون بازيليك القديسة ريتا للروم الملكيين ، قب إلياس، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.