إلياس حنّا الحداد

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم السبت 29 آب 2026 متمماً واجباته الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الأحد
30 آب 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في بازيليك القديسة ريتا
للروم الملكيين الكاثوليك
، قب إلياس
، زحلة
. ويستقبل الجثمان الساعة الثالثة بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الأحد 30 آب 2026، في صالون بازيليك القديسة ريتا للروم الملكيين الكاثوليك
، قب إلياس، زحلة، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة
ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.