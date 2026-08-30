عائدة نقولا معلوف

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رقدت على رجاءعائدةارملة المرحوم اميل سليم مخيبرأولاد الفقيدة: الدكتور سامي مخيبر وزوجته ميرال بوحمد واولادهما:الدكتور اميل مخيبر وعائلتهنكولاس مخيبر وعائلتهالمحامي (نائب المتن الأسبق) وزوجته مارينا واكيمالمهندس امين مخيبر وزوجته جكلين رفول واولادهما:مخيبرالدكتورة مايا Allaire وعائلتهاشقيقها: المرحومشقيقتاها: أولاد المرحومة نادية ارملة المرحوم ميشال وعائلاتهمأولاد المرحومة سميرة ارملة المرحوم اليان الشاغوري وعائلاتهموعائلات مخيبر ، معلوف ، بو زيان ، بوحمد ، واكيم ، رفول ، سكرية ، Sukhanov ،Allaire ، لحود ، الشاغوري وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بيت مري والمتن وزحلة ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليهايحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاحد 30 الجاري في النبي الياس الحي للروم الأرثوذكس، بيت مري.تقبل التعازي السبت 29 الجاري في منزل الفقيدة في بيت مري والاحد 30 الجاري قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة النبي الياس الحي للروم - بيت مري من الحادية عشرة لغاية السابعة مساءً.والاثنين 31 الجاري في صالون كنيسة النبي الياس الحي للروم الأرثوذكس، بيت مري من الحادية عشرة لغاية السابعة مساءً.