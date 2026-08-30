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تعازي ووفيات

عائدة نقولا معلوف

Lebanon 24
30-08-2026 | 22:38
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رقدت على رجاء القيامة

عائدة نقولا معلوف
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ارملة المرحوم اميل سليم مخيبر

أولاد الفقيدة: الدكتور سامي مخيبر وزوجته ميرال بوحمد واولادهما:

الدكتور اميل مخيبر وعائلته

نكولاس مخيبر وعائلته

المحامي غسان مخيبر (نائب المتن الأسبق) وزوجته مارينا واكيم

المهندس امين مخيبر وزوجته جكلين رفول واولادهما:

جورج مخيبر

الدكتورة مايا Allaire وعائلتها

شقيقها: المرحوم فؤاد

شقيقتاها: أولاد المرحومة نادية ارملة المرحوم ميشال لحود وعائلاتهم

أولاد المرحومة سميرة ارملة المرحوم اليان الشاغوري وعائلاتهم

وعائلات مخيبر ، معلوف ، بو زيان ، بوحمد ، واكيم ، رفول ، سكرية ، Sukhanov ،Allaire ، لحود ، الشاغوري وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات بيت مري والمتن وزحلة ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاحد 30 الجاري في كنيسة النبي الياس الحي للروم الأرثوذكس، بيت مري.

تقبل التعازي السبت 29 الجاري في منزل الفقيدة في بيت مري والاحد 30 الجاري قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة النبي الياس الحي للروم الارثوذكس - بيت مري من الحادية عشرة لغاية السابعة مساءً.

والاثنين 31 الجاري في صالون كنيسة النبي الياس الحي للروم الأرثوذكس، بيت مري من الحادية عشرة لغاية السابعة مساءً.
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