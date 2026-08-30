والد الفقيد: الأمير حارس فريد شهاب
شقيقه: الأمير فريد حارس شهاب
شقيقته: الأميرة ميساء حارس شهاب
خالاته: المرحومة هدى نوفل، زوجها هنري تيّان وعائلتهما
نيلا نوفل ارملة المرحوم وديع تادرس وعائلتهما
زينة نوفل وزوجها جورج
تابت وعائلتهما
عمه: آلن بول
عمته: الأميرة يمنى شهاب وزوجها طوني عسيلي وعائلتهما
ابنتا والده: الأميرة الكسندرا حارس شهاب
الأميرة لورا حارس شهاب
وعائلات شهاب، نوفل، تيّان، تادرس، تابت، عسيلي، حاوي، بزّاز، نصرالله
، نكد، صحناوي وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات الباشورة ورأس بيروت
والرابية والحدث ينعون اليكم فقيدهم الغالي
المأسوف على شبابه
الامير طارق حارس شهاب
والدته الـمرحومة ماريز انطوان نوفل
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت 29 الجاري في كنيسة مار مارون
، الجمّيزة ، الاشرفية ويوارى الثرى في مدافن العائلة في رأس النبع.
تقبل التعازي يوم السبت 29 الجاري قبل الدفن في صالون كنيسة مار مارون - الجمّيزة ، الاشرفية ابتداءً من الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الثانية من بعد الظهر ويوم الاثنين 31 الجاري في صالون كنيسة مار مارون - الجمّيزة ، الاشرفية ابتداءً من الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية السادسة مساءً