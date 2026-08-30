الامير طارق حارس شهاب

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والد الفقيد: الأمير حارس فريدشقيقه: الأمير فريد حارس شهابشقيقته: الأميرة ميساء حارس شهابخالاته: المرحومة هدى نوفل، زوجها هنري تيّان وعائلتهمانيلا نوفل ارملة المرحوم وديع تادرس وعائلتهمازينة نوفل وزوجها تابت وعائلتهماعمه: آلن بولعمته: الأميرة يمنى شهاب وزوجها طوني عسيلي وعائلتهماابنتا والده: الأميرة الكسندرا حارس شهابالأميرة لورا حارس شهابوعائلات شهاب، نوفل، تيّان، تادرس، تابت، عسيلي، حاوي، بزّاز، ، نكد، صحناوي وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات الباشورة ورأس والرابية والحدث ينعون اليكم فقيدهم المأسوف على شبابهالامير طارق حارس شهابوالدته الـمرحومة ماريز انطوان نوفليحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت 29 الجاري في ، الجمّيزة ، الاشرفية ويوارى الثرى في مدافن العائلة في رأس النبع.تقبل التعازي يوم السبت 29 الجاري قبل الدفن في صالون كنيسة مار مارون - الجمّيزة ، الاشرفية ابتداءً من الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الثانية من بعد الظهر ويوم الاثنين 31 الجاري في صالون كنيسة مار مارون - الجمّيزة ، الاشرفية ابتداءً من الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية السادسة مساءً