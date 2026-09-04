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تعازي ووفيات

جوزيف نجيب المعوشي

Lebanon 24
04-09-2026 | 22:33
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إبن الفقيد: ألكسندر نجيب المعوشي

شقيقاته: أولاد المرحومة ماري تريز زوجة المرحوم جورج رزق
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فيليب رزق وعائلته

ميريم زوجة كريم السيوفي وعائلتهما

حبيب رزق وعائلته

جواد رزق وعائلته

ياقوت المعوشي

إلينا زوجة فادي خوري وأولادهما

سيلين وأندريا وأنطوني خوري

شقيقة زوجته: إيمي عازار زوجة سامي صفير وأولادهما

سامي وأنطوان صفير

وعائلات المعوشي، عازار، رزق، خوري، زحّول، صفير، زخيا، السيوفي، ورد،  غاوي، سلّوم، وعموم عائلات مدينة جزين وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه

جوزيف نجيب المعوشي

زوجته المرحومة كليمانتين نعمان عازار

(تينا المعوشي)

والدته المرحومة نبيهة حليم عازار

الراقد على رجاء القيامة يوم الخميس 3 أيلول 2026 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الإثنين 7 الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة مار مارون - الجميزة

ثم ينقل جثمانه إلى جزين حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مارمارون ويوارى الثرى في مدافن العائلة

تقبل التعازي يوم الإثنين 7 الجاري في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة قبل الصلاة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن في صالون كنيسة مارمارون - جزين لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر

ويوم الثلاثاء 8 الجاري في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً.
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