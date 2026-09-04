جوزيف نجيب المعوشي

Advertisement

إبن الفقيد: ألكسندر المعوشيشقيقاته: أولاد المرحومة ماري تريز زوجة المرحوم رزقفيليب رزق وعائلتهميريم زوجة كريم السيوفي وعائلتهماحبيب رزق وعائلتهجواد رزق وعائلتهياقوت المعوشيإلينا زوجة فادي وأولادهماسيلين وأندريا وأنطوني خوريشقيقة زوجته: إيمي عازار زوجة سامي وأولادهماسامي وأنطوان صفيروعائلات المعوشي، عازار، رزق، خوري، زحّول، صفير، زخيا، السيوفي، ورد، غاوي، سلّوم، وعموم عائلات مدينة وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليهنجيب المعوشيزوجته المرحومة كليمانتين نعمان عازار(تينا المعوشي)والدته المرحومة نبيهة حليم عازارالراقد على رجاء يوم الخميس 3 أيلول 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الإثنين 7 الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر في مار مارون - الجميزةثم ينقل جثمانه إلى جزين حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مارمارون ويوارى الثرى في مدافن العائلةتقبل التعازي يوم الإثنين 7 الجاري في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة قبل الصلاة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن في صالون كنيسة مارمارون - جزين لغاية الساعة الخامسة بعد الظهرويوم الثلاثاء 8 الجاري في صالون كنيسة مار مارون – الجميزة من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً.