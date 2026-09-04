زوجة الفقيد : يولاند جوزيف
ابي راشد
ابنتاه: الصحافية ريتا زوجة جوناثان وودز وعائلتهما (في المهجر)
المحامية رانيا زوجة نقولا
مخول وعائلتهما
شقيقه: راشيل صفير
ارملة المرحوم منير وأولادها وعائلاتهم
شقيقاته: أولاد المرحومة لوريس زوجة المرحوم رشيد مدوّر وعائلاتهم
أولاد المرحومة اليس زوجة المرحوم لويس صليبا
وعائلاتهم
أولاد المرحومة ناديا زوجة المرحوم أدوار صفير وعائلاتهم
أولاد المرحومة نوال زوجة المرحوم عادل رعد وعائلاتهم
أولاد المرحومة صونيا زوجة المرحوم بيار
غصن وعائلاتهم
وعموم عائلات: صفير، ابي راشد، وودز، مخول، مدوّر، صليبا، رعد، غصن وعموم عائلات ريفون ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرجاء المسيحي والايمان بالقيامة المجيدة
فقيدهم الغالي
أنطوان حنا صفير
والدته المرحومة هيفا
صفير
الراقد على رجاء القيامة
يوم الخميس الواقع فيه ٣ أيلول ٢٠٢٦ مزوداً بالأسرار الإلهية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد ٦ الجاري في كنيسة
مار روكز - ريفون.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً وبعده حتى السادسة مساءً ويوم الاثنين ٧ الجاري من الساعة الثانية من بعد الظهر حتى السادسة مساءً في صالون الكنيسة.