أنطوان حنا صفير

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زوجة الفقيد : يولاند ابي راشدابنتاه: الصحافية ريتا زوجة جوناثان وودز وعائلتهما (في المهجر)المحامية رانيا زوجة مخول وعائلتهماشقيقه: راشيل ارملة المرحوم منير وأولادها وعائلاتهمشقيقاته: أولاد المرحومة لوريس زوجة المرحوم رشيد مدوّر وعائلاتهمأولاد المرحومة اليس زوجة المرحوم لويس وعائلاتهمأولاد المرحومة ناديا زوجة المرحوم أدوار صفير وعائلاتهمأولاد المرحومة نوال زوجة المرحوم عادل رعد وعائلاتهمأولاد المرحومة صونيا زوجة المرحوم غصن وعائلاتهموعموم عائلات: صفير، ابي راشد، وودز، مخول، مدوّر، صليبا، رعد، غصن وعموم عائلات ريفون ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرجاء المسيحي والايمان بالقيامة المجيدةفقيدهمأنطوان حنا صفيروالدته المرحومة صفيرالراقد على رجاء يوم الخميس الواقع فيه ٣ أيلول ٢٠٢٦ مزوداً بالأسرار الإلهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاحد ٦ الجاري في مار روكز - ريفون.تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً وبعده حتى السادسة مساءً ويوم الاثنين ٧ الجاري من الساعة الثانية من بعد الظهر حتى السادسة مساءً في صالون الكنيسة.