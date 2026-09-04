اللواء الركن المتقاعد فادي راغب أبو شقرا

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بسم الله الرحيمإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَبالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعي إليكم وفاة فقيدنا المرحوماللواء الركن المتقاعدفادياللبناني سابقاًزوجته المرحومة ليلى أنيس أبو زكيأبناؤه ميرامنير زوجته أريج حسنأحفاده عمر وتالياأشقاؤه المرحوم نعمان، المرحوم سعيد والمرحوم ساميشقيقاته المرحومة سلوى، المرحومة سعاد، المرحومة جوليا والمرحومة لينداالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع في 1 أيلول 2026يصلى على جثمانه الطاهر اليوم الأربعاء الواقع في 2 أيلول 2026 عماطور الساعة الثانية عشرة ظهراً.تقبل التعازي يوم الجمعة الواقع في 4 أيلول 2026 في دار الطائفة الدرزية – ، من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً، ويوم الأحد الواقع في 6 أيلول 2026 في دار عماطور من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الثانية عشرة ظهراً.كما تقبل التعازي عبر الهاتف على الأرقام التالية:إبنته ميرا 03/627200إبنه منير 03/430438ولكم من بعده طول البقاءالراضون بقضاء الله وقدره آل أبوشقرا وآل أبو زكي وعموم أهالي عماطور