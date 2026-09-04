بسم الله الرحمن
الرحيم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
بالرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعي إليكم وفاة فقيدنا الغالي
المرحوم
اللواء الركن المتقاعد
فادي راغب أبو شقرا
رئيس أركان الجيش
اللبناني سابقاً
زوجته المرحومة ليلى أنيس أبو زكي
أبناؤه ميرا
منير زوجته أريج حسن
أحفاده عمر وتاليا
أشقاؤه المرحوم نعمان، المرحوم سعيد والمرحوم سامي
شقيقاته المرحومة سلوى، المرحومة سعاد، المرحومة جوليا والمرحومة ليندا
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع في 1 أيلول 2026
يصلى على جثمانه الطاهر اليوم الأربعاء الواقع في 2 أيلول 2026 في دار
عماطور الساعة الثانية عشرة ظهراً.
تقبل التعازي يوم الجمعة الواقع في 4 أيلول 2026 في دار الطائفة الدرزية – فردان
، بيروت
من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً، ويوم الأحد الواقع في 6 أيلول 2026 في دار عماطور من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الثانية عشرة ظهراً.
كما تقبل التعازي عبر الهاتف على الأرقام التالية:
إبنته ميرا 03/627200
إبنه منير 03/430438
ولكم من بعده طول البقاء
الراضون بقضاء الله وقدره آل أبوشقرا وآل أبو زكي وعموم أهالي عماطور