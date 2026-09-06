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تعازي ووفيات

نوال نديم النجّار

Lebanon 24
06-09-2026 | 04:33
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"أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية مساء يوم السبت 5 أيلول 2026 متممةً واجباتها الدينية.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 7 أيلول 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة القديس فوقا، حصرايل، جبيل.
تقبل التعازي يوم الأحد 6 أيلول 2026، في صالون كنيسة القديس فوقا، حصرايل، جبيل، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، وقبل الدفن وبعده يوم الإثنين 7 أيلول 2026، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر، وتختتم بقداس المرافقة.
وتقبل التعازي يوم الثلاثاء 8 أيلول 2026، في صالون كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس، دده، الكورة، إبتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
 
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