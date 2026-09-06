نوال نديم النجّار

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية مساء يوم السبت 5 أيلول 2026 متممةً واجباتها الدينية
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 7 أيلول 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في كنيسة
القديس فوقا، حصرايل، جبيل
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تقبل التعازي يوم الأحد
6 أيلول 2026، في صالون كنيسة القديس فوقا، حصرايل، جبيل، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، وقبل الدفن وبعده يوم الإثنين 7 أيلول 2026، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر، وتختتم بقداس المرافقة.
وتقبل التعازي يوم الثلاثاء 8 أيلول 2026، في صالون كنيسة مار إلياس
للروم الأرثوذكس، دده، الكورة
، إبتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.