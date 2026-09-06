نوال نديم النجّار

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية مساء يوم السبت 5 أيلول 2026 متممةً واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 7 أيلول 2026، الساعة الثالثة بعد الظهر، في القديس فوقا، حصرايل، .تقبل التعازي 6 أيلول 2026، في صالون كنيسة القديس فوقا، حصرايل، جبيل، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، وقبل الدفن وبعده يوم الإثنين 7 أيلول 2026، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر، وتختتم بقداس المرافقة.وتقبل التعازي يوم الثلاثاء 8 أيلول 2026، في للروم الأرثوذكس، دده، ، إبتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.