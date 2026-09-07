مي يوسف خوري سلامه

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ابنها: عبداللهبناتها: تانيا زوجة Leif Lindback وعائلتها (في المهجر)ماريا زوجة Guillaume Leprieur وعائلتها (في المهجر)شقيقها: وعائلتهشقيقتها: أولاد المرحومة منى زوجة المرحوم إبراهيم الدبس وعائلاتهماسلافها: جان عبدالله داغر (في المهجر)ماري عيد ارملة المرحوم ريشار داغر وعائلتهامي راجي ارملة المرحوم ادوار (جورج) داغر وعائلتهاوعموم عائلات سلامه، داغر، Lindback، Leprieur، نبهان، حكيم، دبس، ، تيان، دحداح، غسطين، طويلينعون اليكم فقيدتهممي سلامهارملة المرحوميحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد الأربعاء 9 أيلول 2026 في مار عبدا، .تقبل التعازي في قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً ويوم الخميس 10 الجاري ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً.