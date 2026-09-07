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تعازي ووفيات

مي يوسف خوري سلامه

Lebanon 24
07-09-2026 | 22:27
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مي يوسف خوري سلامه
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ابنها: عبدالله داغر
بناتها: تانيا زوجة Leif Lindback وعائلتها (في المهجر)
ماريا زوجة Guillaume Leprieur وعائلتها (في المهجر)
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شقيقها: ميشال سلامه وعائلته
شقيقتها: أولاد المرحومة منى زوجة المرحوم إبراهيم الدبس وعائلاتهم
اسلافها: جان عبدالله داغر (في المهجر)
ماري عيد ارملة المرحوم ريشار داغر وعائلتها
مي راجي ارملة المرحوم ادوار (جورج) داغر وعائلتها
وعموم عائلات سلامه، داغر، Lindback، Leprieur، نبهان، حكيم، دبس، صهيوني، تيان، دحداح، غسطين، طويل
ينعون اليكم فقيدتهم
مي يوسف خوري سلامه
ارملة المرحوم ايلي عبدالله داغر
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد الأربعاء 9 أيلول 2026 في كنيسة مار عبدا، بكفيا.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً ويوم الخميس 10 الجاري ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً.
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