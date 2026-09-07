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تعازي ووفيات

ايلان شيبان درغام

Lebanon 24
07-09-2026 | 22:28
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رقدت على رجاء القيامة المجيدة متممة واجباتها الدينية المأسوف عليها المرحومة
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ايلان شيبان درغام
ارملة الشيخ ادوار يوسف عواد
اولادها: بطرس (بيار) زوجته مايا جوزف سعاده وابنتهما: جينيفر زوجة آلفين خنيصر وعائلتهما
اليان زوجة المحامي ناجي عوده وولداهما: جورج (في المهجر)، تاتيانا زوجة Daniel Lapena Gomez (في المهجر)
اندريه زوجة د. امين عواد وولداهما: ستيفاني زوجة فيليب فرنيني وعائلتهما (في المهجر)، عبدالله (سيريل) وزوجته Savana Saunders (في المهجر)
يحتفل بالصلاة لرحة نفسها اليوم الثلاثاء 8 الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة سيدة الوردية – غادير – جونيه، ثم ينقل جثمانها الى بلدة حصرون حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي في صالون كنيسة سيدة الوردية – غادير اليوم الثلاثاء قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية موعد الصلاة وغداً الاربعاء 9 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة الوردية – غادير.
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