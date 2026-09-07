ايلان شيبان درغام

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رقدت على رجاء المجيدة متممة واجباتها المأسوف عليها المرحومةشيبان درغامارملة الشيخ ادوار يوسفاولادها: (بيار) زوجته مايا وابنتهما: جينيفر زوجة آلفين وعائلتهمااليان زوجة المحامي ناجي عوده وولداهما: (في المهجر)، تاتيانا زوجة Daniel Lapena Gomez (في المهجر)اندريه زوجة د. امين عواد وولداهما: ستيفاني زوجة فيليب فرنيني وعائلتهما (في المهجر)، عبدالله (سيريل) وزوجته Savana Saunders (في المهجر)يحتفل بالصلاة لرحة نفسها اليوم الثلاثاء 8 الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر في الوردية – غادير – ، ثم ينقل جثمانها الى بلدة حصرون حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي في صالون سيدة الوردية – غادير اليوم الثلاثاء قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية موعد الصلاة وغداً الاربعاء 9 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة الوردية – غادير.