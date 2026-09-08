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تعازي ووفيات

ريموند لويس صباغ

Lebanon 24
08-09-2026 | 22:23
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أولادها: غبريال وزوجته باتريسا جيمينيز وابنهما: إيلي 
باتريك وأولاده: غبريال، موريال وأيمانويل
ميشال زوجته شيرين كنيدر وبناتهما: كلوي كاميلا وكورالي 
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وعموم عائلات: فرنيني، صباغ، تيان، جيمينيز، ابي نادر، كنيدر، خياط وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة
ريموند لويس صباغ
ارملة المرحوم ايلي جبران فرنيني
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الأحد 6 أيلول 2026 متممةً  واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس 10 الجاري في كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس، شارع لبنان، حي الفرنيني.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم الجمعة 11 الجاري في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس، شارع لبنان، حي الفرنيني ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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