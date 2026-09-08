ريموند لويس صباغ

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أولادها: غبريال وزوجته باتريسا جيمينيز وابنهما: إيليباتريك وأولاده: غبريال، موريال وأيمانويلميشال زوجته كنيدر وبناتهما: كلوي كاميلا وكوراليوعموم عائلات: فرنيني، صباغ، تيان، جيمينيز، ابي نادر، كنيدر، خياط وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومةريموند لويس صباغارملة المرحوم فرنينيالمنتقلة الى رحمته تعالى 6 أيلول 2026 متممةً واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس 10 الجاري في سيدة البشارة للروم الأرثوذكس، شارع ، حي الفرنيني.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم الجمعة 11 الجاري في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس، شارع لبنان، حي الفرنيني ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.