ليلى رزّوق التوم

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الجمعة 11 أيلول 2026 متممةً واجباتها الدينية
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 11 أيلول 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة سيدة
الإنتقال، بقاعكفرا، بشري.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 11 أيلول 2026، في صالون كنيسة
سيدة الإنتقال، بقاعكفرا، بشري، إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
وتقبل التعازي يوم السبت 12 أيلول 2026، في صالون كنيسة مار جرجس
، زوق الخراب، الضبية، المتن، إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
وتقبل التعازي يوم الأحد
13 أيلول 2026، في صالون كنيسة مار إلياس
للروم الملكيين الكاثوليك
، القاع، بعلبك
، إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.