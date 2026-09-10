ليلى رزّوق التوم

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الجمعة 11 أيلول 2026 متممةً واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 11 أيلول 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في الإنتقال، بقاعكفرا، بشري.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 11 أيلول 2026، في صالون سيدة الإنتقال، بقاعكفرا، بشري، إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.وتقبل التعازي يوم السبت 12 أيلول 2026، في ، زوق الخراب، الضبية، المتن، إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.وتقبل التعازي 13 أيلول 2026، في صالون كنيسة للروم ، القاع، ، إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.