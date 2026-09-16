رقد على رجاء القيامة
المجيدة يوم الاربعاء 16 أيلول 2026 المرحوم
ميشال عبدو صهيون
زوجته المرحومة بنوات فرج الله
ابنه عبدو زوجته كريستين مراد وإبنتيهما : غبرييلا و ليا
إبنتاه جومانا زوجة جان ساسين
وإبنتيهما : كلارا و ميا
رانيا زوجة يان تروسيو وولديهما : يوان و جوليا
شقيقاته عائلة المرحومة رينه أرملة المرحوم سليمان البستاني
عائلة المرحومة لور أرملة المرحوم الدكتور روجيه فغالي وأولاد المرحوم ميشال نجيم
إيميه أرملة المرحوم انطوان روكز نعمه وعائلتهما
يصل الجثمان الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة 18 منه الى كنيسة
مار عبدا وفوقا، بعبدا
حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر.
تقبل التعازي يوم الجمعة قبل الدفن وبعده ويوم السبت 19 منه ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر حتى 6 مساء في صالون الكنيسة
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