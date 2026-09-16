بمزيد من الأسى والحزن، ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية
ليلى جميل ماضي
أرملة المرحوم أنطوان جوزف
التي انتقلت إلى رحمته تعالى بتاريخ 25 آب 2026 في الغوادلوب.
بناتها: إيفات، زوجة الدكتور جابر صوايا وعائلتهما
ديانا، زوجة طارق حنا وعائلتهما
عائلة المرحومة ليزي صرّاف
عائلة المرحومة ألين ماضي
لمرحومة صونيا جوزف
إشقاؤها: طوني ماضي وعائلته
عائلة المرحوم جوزف ماضي
عائلة المرحوم سهيل ماضي
شقيقاتها: سعاد ماضي، منى مكاري
، هند مكاري، هنا أبي حنا، دنيا أزهري
وعائلاتهن
وعموم عائلات: ماضي، جوزف، صوايا، حنا، صراف، مكاري، أزهري، أبي حنا، خوري
، جريصاتي
، شالفون، باخوس و حدّاد.
تقام لراحة نفسها ذبيحة إلهية يوم الأحد
الواقع فيه 20 أيلول 2026، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، في كنيسة
مار الياس في القنطاري- بيروت
وتُقبل التعازي من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، في صالون الكنيسة.
الرب
أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركاً.