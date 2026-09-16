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تعازي ووفيات

ليلى جميل ماضي

Lebanon 24
16-09-2026 | 22:39
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بمزيد من الأسى والحزن، ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية
ليلى جميل ماضي
أرملة المرحوم أنطوان جوزف
التي انتقلت إلى رحمته تعالى بتاريخ 25 آب 2026 في الغوادلوب.
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بناتها: إيفات، زوجة الدكتور جابر صوايا وعائلتهما
ديانا، زوجة طارق حنا وعائلتهما
عائلة المرحومة ليزي صرّاف
عائلة المرحومة ألين ماضي
 لمرحومة صونيا جوزف
إشقاؤها: طوني ماضي وعائلته
عائلة المرحوم جوزف ماضي
عائلة المرحوم سهيل ماضي
شقيقاتها: سعاد ماضي، منى مكاري، هند مكاري، هنا أبي حنا، دنيا أزهري وعائلاتهن
وعموم عائلات:  ماضي، جوزف، صوايا، حنا،  صراف، مكاري، أزهري، أبي حنا، خوري، جريصاتي، شالفون، باخوس و حدّاد.
تقام لراحة نفسها ذبيحة إلهية يوم الأحد الواقع فيه 20 أيلول 2026، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، في كنيسة مار الياس  في القنطاري- بيروت
وتُقبل التعازي من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، في صالون الكنيسة.
الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركاً.
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