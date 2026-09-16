ليلى جميل ماضي

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بمزيد من الأسى والحزن، ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغاليةليلى جميل ماضيأرملة المرحوم أنطوانالتي انتقلت إلى رحمته تعالى بتاريخ 25 آب 2026 في الغوادلوب.بناتها: إيفات، زوجة الدكتور جابر صوايا وعائلتهماديانا، زوجة طارق حنا وعائلتهماعائلة المرحومة ليزي صرّافعائلة المرحومة ألين ماضيلمرحومة صونيا جوزفإشقاؤها: طوني ماضي وعائلتهعائلة المرحوم جوزف ماضيعائلة المرحوم سهيل ماضيشقيقاتها: سعاد ماضي، منى ، هند مكاري، هنا أبي حنا، وعائلاتهنوعموم عائلات: ماضي، جوزف، صوايا، حنا، صراف، مكاري، أزهري، أبي حنا، ، ، شالفون، باخوس و حدّاد.تقام لراحة نفسها ذبيحة إلهية الواقع فيه 20 أيلول 2026، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، في مار الياس في القنطاري-وتُقبل التعازي من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، في صالون الكنيسة.أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركاً.