عدلا - لوريس بولس الشاعر

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية في مونتريال، متممةً واجباتها .یواری جثمانها في المهجر.يقام قداس وجناز لراحة نفسها، يوم السبت 19 أيلول 2026، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في دير ، شاتين، ، .عائلة الفقيدة وأنسباؤها في الوطن والمهجر يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسها.تقبل التعازي قبل الجناز وبعده، في صالون الدير، إبتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.