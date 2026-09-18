عدلا - لوريس بولس الشاعر

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية في مونتريال، كندا
متممةً واجباتها الدينية
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یواری جثمانها في المهجر.
يقام قداس وجناز لراحة نفسها، يوم السبت 19 أيلول 2026، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في كنيسة
دير مار روكز
، شاتين، تنورين
، البترون
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عائلة الفقيدة وأنسباؤها في الوطن والمهجر يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسها.
تقبل التعازي قبل الجناز وبعده، في صالون الدير، إبتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.