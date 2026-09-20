هدى إبراهيم لحود

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زوجها: سامي حبيقةابنها:سعيد زوجته غاده واولادهما: سامي وكريمبناتهاجوهينا وأولادها : كريستينا وتوميرویده زوجة بيجان ماتين واولادهما: شایان وریانو عموم عائلات حبيقة، ، خليفة ماتين، رعد، لبس، حوّيك، غيبارا ، بشعلاني متى شحروري، طنب بطران مراد سرور، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المرحومةهدى إبراهيم لحودالراقدة على رجاء المجيدة يوم السبت الواقع فيه 19 أيلول 2026 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 21 الجاري الساعة الثالثة من بعد الظهر في مار يوحنا المعمدان ، طلعة اوتيل ثم توارى الثرى في مدافن العائلةرأس النبعلكم من بعدها طول البقاءتقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً ويوم الثلاثاء 22 الجاري في صالون الكنيسة إبتداء من الساعة الحاديةعشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءًالرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً