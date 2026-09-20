زوجها: سامي حبيقة
ابنها:
سعيد زوجته غاده خليفة
واولادهما: سامي وكريم
بناتها
جوهينا وأولادها : كريستينا وتومي
رویده زوجة بيجان ماتين واولادهما: شایان وریان
و عموم عائلات حبيقة، لحود
، خليفة ماتين، رعد، لبس، حوّيك، غيبارا ، بشعلاني متى زيدان
شحروري، طنب بطران كوري
مراد سرور، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المرحومة
هدى إبراهيم لحود
الراقدة على رجاء القيامة
المجيدة يوم السبت الواقع فيه 19 أيلول 2026 متممة واجباتها الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الإثنين 21 الجاري الساعة الثالثة من بعد الظهر في كنيسة
مار يوحنا المعمدان ، طلعة اوتيل الكسندر الأشرفية
ثم توارى الثرى في مدافن العائلة
رأس النبع
لكم من بعدها طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً ويوم الثلاثاء 22 الجاري في صالون الكنيسة إبتداء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً
الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً