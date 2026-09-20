بشاره فيكتور قصير

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شقيقتاه: كريسي زوجة كريستيان واولادهما: فرنسوارافاييل زوجته منال كحاله وعائلتهارملة اكسيل إبراهيم نقاشوعموم عائلات: قصير، ، مرهج، ناصيف، نقاش، كحاله، سعد وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومبشاره فيكتور قصيرزوجته المرحومة كاتي خوريالراقد على رجاء المجيدة الواقع فيه 20 أيلول 2026 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22 الجاري في القديس نيقولاوس للروم (مارنقولا)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، مارمتر.تقبل التعازي قبل الدفن في إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء 23 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.