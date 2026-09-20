ميشال عبدو صهيون

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رقد على رجاء المجيدة يوم الاربعاء 16 أيلول 2026 المرحومميشال عبدو صهيونزوجته المرحومة بنوات فرج اللهابنه عبدو زوجته كريستين مراد وإبنتيهما : غبرييلا و لياإبنتاه جومانا زوجة جان وإبنتيهما : كلارا و ميارانيا زوجة يان تروسيو وولديهما : يوان و جولياشقيقاته عائلة المرحومة رينه أرملة المرحوم سليمانعائلة المرحومة لور أرملة المرحوم الدكتور روجيه فغالي وأولاد المرحوم ميشال نجيمإيميه أرملة المرحوم انطوان روكز نعمه وعائلتهمايصل الجثمان الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة 18 منه الى مار عبدا وفوقا، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة بعد الظهر.تقبل التعازي يوم الجمعة قبل الدفن وبعده ويوم السبت 19 منه ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر حتى 6 مساء في .