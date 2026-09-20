فلورونتين كالوبي تشيمانغا

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رقدت على رجاءفلورونتين كالوبي تشيمانغازوجها: الريّس روجيه ياغيإبنها: الفرد وزوجته ريان مرعي وعائلتهمااشقاؤها: اولاد المرحوم جان وعائلاتهم (في المهجر)اولاد المرحوم ناديّ وعائلاتهم (في المهجر)وزوجته وعائلتهما (في المهجر)وعائلته (في المهجر)شقيقاتها: عائلة المرحومة لوسيان (في المهجر)سوزان وزوجها وعائلتهما (في المهجر)بيجو وزوجها وعائلتهماكاجو وزوجها وعائلتهماأسلافها: رولان ياغي وزوجته جولي ابو عراج واولادهما وعائلاتهمروبان ياغي وزوجته نهرا وعائلتهماروميو ياغي (رئيس بلدية مجدل المعوش ورئيس اتحاد بلديات العرقوب والحرف) وزوجته ايرَن اوتشودي وعائلتهمابنت حماها: اولاد المرحومة روجين ياغي وعائلاتهموعائلات ياغي، خليل، رعد، تشيمانغا، برجي، مرعي، ابو عراج، نهرا، اوتشودي، قيالي، ، ساعاتي، رعيدي، نون، مسلّم ينعونها اليكمينطلق موكب الجثمان الساعة العاشرة صباح السبت 19 ايلول من مستشفى ، الفياضية الى بلدتها مجدل المعوش حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة والنصف في مار جرجس، مجدل المعوش.تقبل التعازي الجمعة ١٨ أيلول 2026 من الثانية عشرة ظهراً لغاية السادسة في القيامة، ، الربوة، قرنة شهوان.ويوم السبت 19 ايلول 2026 قبل الدفن وبعده لغاية السادسة في صالون كنيسة مار جرجس، مجدل المعوش