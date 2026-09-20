رقدت على رجاء القيامة
فلورونتين كالوبي تشيمانغا
زوجها: الريّس روجيه ياغي
إبنها: الفرد وزوجته ريان مرعي وعائلتهما
اشقاؤها: اولاد المرحوم جان وعائلاتهم (في المهجر)
اولاد المرحوم ناديّ وعائلاتهم (في المهجر)
ايمانويل
وزوجته وعائلتهما (في المهجر)
بيار
وعائلته (في المهجر)
شقيقاتها: عائلة المرحومة لوسيان (في المهجر)
سوزان وزوجها وعائلتهما (في المهجر)
بيجو وزوجها وعائلتهما
كاجو وزوجها وعائلتهما
أسلافها: رولان ياغي وزوجته جولي ابو عراج واولادهما وعائلاتهم
روبان ياغي وزوجته ميراي
نهرا وعائلتهما
روميو ياغي (رئيس بلدية مجدل المعوش ورئيس اتحاد بلديات العرقوب والحرف) وزوجته ايرَن اوتشودي وعائلتهما
بنت حماها: اولاد المرحومة روجين ياغي وعائلاتهم
وعائلات ياغي، خليل، رعد، تشيمانغا، برجي، مرعي، ابو عراج، نهرا، اوتشودي، قيالي، صابر
، ساعاتي، رعيدي، نون، مسلّم ينعونها اليكم
ينطلق موكب الجثمان الساعة العاشرة صباح السبت 19 ايلول من مستشفى السان شارل
، الفياضية الى بلدتها مجدل المعوش حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة والنصف في كنيسة
مار جرجس، مجدل المعوش.
تقبل التعازي الجمعة ١٨ أيلول 2026 من الثانية عشرة ظهراً لغاية السادسة في كاتدرائية
القيامة، الرابية
، الربوة، قرنة شهوان.
ويوم السبت 19 ايلول 2026 قبل الدفن وبعده لغاية السادسة في صالون كنيسة مار جرجس، مجدل المعوش