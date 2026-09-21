روجينا ابراهيم الاشقر

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رابطة آل طعمهزوج الفقيدة بشاره طعمهأبناؤها المهندس نبيه طعمه وزوجته المحامية هيام حبيش (رئيس بلدية الضبيه - ذوق الخراب - عوكر - حارة البلانة)ناجي وزوجته المهندسة جيهان حداد وعائلتهما (منسق في الضبية - ذوق الخراب - عوكر)نادر وزوجته زينه فيصل وعائلتهماأشقاؤها میشال وزوجته كلود بعقليني وأولادهما وعائلاتهمخليل وزوجته زينه قبلان وأولادهما وعائلاتهمجهاد وزوجته دومينيك بينواني وأولادهما وعائلاتهمشقيقتها مي زوجة نبيل شلالا وعائلتهماوعائلات ، طعمه، قرطباوي، حبيش، حداد، فيصل، بعقليني، قبلان، بینوانی، شلالا وعموم عائلات الضبيه - ذوق الخراب - عوكر حارة البلانة وقرنة الحمراء وانسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومةالاشقروالدتها المرحومة جان دارك قرطباويالراقدة على رجاء المجيدة 20 ايلول 2026 مزودة الأسرار المقدسة.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 22 الجاري في الصعود – الضبيه.تقبل التعازي اليوم الثلاثاء 22 الجاري قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، ويوم الاربعاء 23 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.