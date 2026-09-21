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تعازي ووفيات

روجينا ابراهيم الاشقر

Lebanon 24
21-09-2026 | 22:17
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رابطة آل طعمه
زوج الفقيدة بشاره نبيه طعمه 
أبناؤها المهندس نبيه طعمه وزوجته المحامية هيام حبيش (رئيس بلدية الضبيه - ذوق الخراب - عوكر - حارة البلانة)
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ناجي وزوجته المهندسة جيهان حداد وعائلتهما (منسق التيار الوطني الحر في الضبية - ذوق الخراب - عوكر) 
نادر وزوجته زينه فيصل وعائلتهما
أشقاؤها میشال وزوجته كلود بعقليني وأولادهما وعائلاتهم
خليل وزوجته زينه قبلان وأولادهما وعائلاتهم 
جهاد وزوجته دومينيك بينواني وأولادهما وعائلاتهم 
شقيقتها مي زوجة نبيل شلالا وعائلتهما
وعائلات الاشقر، طعمه، قرطباوي، حبيش، حداد، فيصل، بعقليني، قبلان، بینوانی، شلالا وعموم عائلات الضبيه - ذوق الخراب - عوكر حارة البلانة وقرنة الحمراء وانسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة
روجينا ابراهيم الاشقر
والدتها المرحومة جان دارك قرطباوي
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة يوم الأحد 20 ايلول 2026 مزودة الأسرار المقدسة.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 22 الجاري في كنيسة الصعود – الضبيه.
تقبل التعازي اليوم الثلاثاء 22 الجاري قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، ويوم الاربعاء 23 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
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