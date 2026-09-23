المهندس يوحنا (جان) ابراهيم ليّون

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ابن الفقيد : خليل زوجته رولا حنا وأولادهما كريم - سارا - ماريابناته: جان ماري و يوهانس فون ديروورف فولف وأولادها: ماري ايليزابيت وائل ليّون - جان شارل وائل ليّونماري جوزيه زوجة الياس الأسطا وأولادهما: خليل - نور زوجة جو رعد - جهانماري كلود زوجة مارون رزق الله وولدهما:أشقاؤه : وعائلتهأولاد المرحوم ملحم وعائلاتهمأولاد المرحوم يعقوب وعائلاتهمعايدة صباغ أرملة المرحوم سامي وأولادها وعائلاتهمشقيقاته : سعاد أرملة المرحوم فيكتور مغبغب وأولادها وعائلاتهملور أرملة المرحوم رشيد توما وأولادها وعائلاتهمساميا زوجة تامر تامر وعائلتهاوعموم عائلات : ليّون، جبر، غنّام، حنا، فون ديروورف فولف، الأسطا، رزق الله، رعد، دبس، أبو خاطر، صباغ، زلاقط، مغبغب، توما، تامر وعموم عائلات زحله و قب الياس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم المأسوف عليه المرحومالمهندسيوحنا (جان) ليّون(مدير عام الأسبق)زوجته المرحومة جورجيت جبرالراقد على رجاء والحياة الأبدية يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٢ أيلول ۲۰۲٦ متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة ٢٥ الجاري في مطرانية للروم الملكيين الكاثوليك - طريق .ثم ينقل جثمانه الى بيت شباب حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً. ويومي السبت والاحد ۲٦ و ۲۷ الجاري في منزله الكائن في الرابية شارع رقم ٧ ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً.