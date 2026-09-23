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تعازي ووفيات

المهندس يوحنا (جان) ابراهيم ليّون

Lebanon 24
23-09-2026 | 22:32
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المهندس يوحنا (جان) ابراهيم ليّون
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ابن الفقيد : خليل زوجته رولا حنا وأولادهما كريم - سارا - ماريا
بناته: جان ماري و يوهانس الكسندر فون ديروورف فولف وأولادها: ماري ايليزابيت وائل ليّون - جان شارل وائل ليّون 
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ماري جوزيه زوجة الياس الأسطا وأولادهما: خليل - نور زوجة جو رعد - جهان 
ماري كلود زوجة مارون رزق الله وولدهما: جورج
أشقاؤه : جوزف وعائلته
أولاد المرحوم ملحم وعائلاتهم 
أولاد المرحوم يعقوب وعائلاتهم 
عايدة صباغ أرملة المرحوم سامي وأولادها وعائلاتهم
شقيقاته : سعاد أرملة المرحوم فيكتور مغبغب وأولادها وعائلاتهم 
لور أرملة المرحوم رشيد توما وأولادها وعائلاتهم 
ساميا زوجة تامر تامر وعائلتها
وعموم عائلات : ليّون، جبر، غنّام، حنا، فون ديروورف فولف، الأسطا، رزق الله، رعد، دبس، أبو خاطر، صباغ، زلاقط، مغبغب، توما، تامر وعموم عائلات زحله و قب الياس وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم المأسوف عليه المرحوم
المهندس
يوحنا (جان) ابراهيم ليّون
(مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الأسبق)
زوجته المرحومة جورجيت نجيب جبر
الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٢ أيلول ۲۰۲٦ متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة ٢٥ الجاري في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام.
ثم ينقل جثمانه الى بيت شباب حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً. ويومي السبت والاحد ۲٦ و ۲۷ الجاري في منزله الكائن في الرابية شارع رقم ٧ ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
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