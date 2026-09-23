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تعازي ووفيات

بشاره فيكتور قصير

Lebanon 24
23-09-2026 | 22:34
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شقيقتاه: كريسي زوجة كريستيان ناصيف واولادهما: فرنسوا 
رافاييل زوجته منال كحاله وعائلته
دوللي ارملة اكسيل إبراهيم نقاش  
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وعموم عائلات: قصير، خوري، مرهج، ناصيف، نقاش، كحاله، سعد وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
بشاره فيكتور قصير
زوجته المرحومة كاتي خوري
الراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الأحد الواقع فيه 20 أيلول 2026 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، مارمتر.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء 23 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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