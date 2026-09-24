جواد سابا الهاشم

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 24 أيلول 2026 متممةً واجباتها .ينقل جثمان الفقيدة من ماريتيم، ، يوم الجمعة 25 أيلول 2026، الساعة العاشرة صباحاً، الى صالون مار للموارنة، العاقورة، جبيل، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة بعد الظهر، في للموارنة، العاقورة، جبيل.لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء - صلوا لأجلها.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 25 أيلول 2026، في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة، العاقورة، جبيل، لغاية الساعة السادسة مساءً.وتقبل التعازي يوم السبت 26 أيلول 2026، في عبدا، بلاط، جبيل، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، وتختتم بقداس المرافقة." قام ... حقاً قام".للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.