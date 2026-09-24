جواد سابا الهاشم

"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 24 أيلول 2026 متممةً واجباتها الدينية
.
ينقل جثمان الفقيدة من مستشفى سيدة
ماريتيم، جبيل
، يوم الجمعة 25 أيلول 2026، الساعة العاشرة صباحاً، الى صالون كاتدرائية
مار جرجس
للموارنة، العاقورة، جبيل، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة القديس شربل
للموارنة، العاقورة، جبيل.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء - صلوا لأجلها.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 25 أيلول 2026، في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة، العاقورة، جبيل، لغاية الساعة السادسة مساءً.
وتقبل التعازي يوم السبت 26 أيلول 2026، في صالون كنيسة مار
عبدا، بلاط، جبيل، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، وتختتم بقداس المرافقة.
"المسيح
قام ... حقاً قام".
للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء، صلّوا لأجلها.