سليم طانيوس وهبه

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"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 24 أيلول 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت 26 أيلول 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في ، حوش الأمراء، . ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن حوش الأمراء، زحلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 25 أيلول 2026، في ، حوش الأمراء، زحلة (القاعة السفلية) إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً." قام ... حقاً قام".للفقيد ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.