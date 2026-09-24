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تعازي ووفيات

سليم طانيوس وهبه

Lebanon 24
24-09-2026 | 23:14
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"أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس 24 أيلول 2026 متمماً واجباته الدينية.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت 26 أيلول 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة مار إلياس، حوش الأمراء، زحلة. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن حوش الأمراء، زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 25 أيلول 2026، في صالون كنيسة مار إلياس، حوش الأمراء، زحلة (القاعة السفلية) إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء، صلّوا لأجله.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
 
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