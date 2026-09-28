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تعازي ووفيات

جمال الخوري أنطون عبيد

Lebanon 24
28-09-2026 | 22:30
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أبناء الفقيدة: سمير ماضي زوجته صونيا غصن وعائلتهما 
المهندس الفرد ماضي (رئيس أكاديمية بشير الجميل ورئيس حركة الخيار الآخر) زوجته المهندسة ميراي أبي نادر وعائلتهما
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بناتها: سميرة أرملة المرحوم مارون عيسى وعائلتها (في المهجر)
بولين أرملة المرحوم ابراهيم طوبيا وعائلتها (في المهجر) 
إيفا زوجة المحامي موريس الحمصي وعائلتها
أشقاؤها: عائلة المرحوم جميل عبيد
عائلة المرحوم سركيس عبيد 
جوزيف عبيد وعائلته
شقيقاتها: إيفلين أرملة المرحوم نسيم عيسى وعائلتها (في المهجر)
سميرة زوجة جان مسعود وعائلتها (في المهجر)
أبناء حميها: عائلة المرحوم حنا الياس ماضي (في الوطن والمهجر)
عائلة المرحوم سركيس الياس ماضي 
عائلة المرحوم مالك الياس ماضي (في الوطن والمهجر)
بنات حميها: عائلة المرحومة زمرد زوجة المرحوم حنا ماضي (في الوطن والمهجر)
عائلة المرحومة ملوك زوجة المرحوم فؤاد نعمه (في الوطن والمهجر)
آل الفقيدة وعموم عائلات بقرزلا ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومة
جمال الخوري أنطون عبيد
أرملة المرحوم نصر الياس ماضي
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الأحد الواقع فيه 27 أيلول 2026 عن شيخوخة صالحة مزودة بالأسرار الإلهية، وسيحتفل بالذبيحة الالهية مع صلاة وضع البخور الراحة نفسها يوم الاربعاء 30 الجاري الساعة الثالثة والنصف ب.ظ. في كنيسة القديسة مورا بقرزلا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السابعة مساءً في بيت الرعية بقرزلا. ويومي الجمعة والسبت 2 و3 تشرين الأول من الساعة الحادية عشرة ق.ظ. ولغاية السابعة مساءً في قاعة كنيسة مار يوسف المطيلب.
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