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تعازي ووفيات

حنا عمون حداد

Lebanon 24
29-09-2026 | 22:39
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أولاد الفقيد المهندس هاني حداد زوجته مايا صعب وعائلتهما
الدكتور جوني حداد زوجته رولا حرو وعائلتهما
آلان حداد وعائلته
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شقيقاه عائلة المرحوم فيكتور حداد
عائلة المرحوم ريمون حداد
شقيقته ندى أرملة المرحوم روكز غصوب وعائلتهما
وعموم عائلات حداد، حجار، صعب، حرو، غصوب، سكاف وعموم عائلات روم - جزين وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي المرحوم
حنا عمون حداد
زوجته المرحومة ساميا حجار
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء 29 أيلول 2026 مزوداً بالأسرار الإلهية. 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الأربعاء 30 أيلول 2026 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك - مونو  ثم يوارى في مدافن العائلة، روم - جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الخميس أول تشرين الأول من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك – مونو.
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