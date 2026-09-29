حنا عمون حداد

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أولاد الفقيد المهندس هاني حداد زوجته مايا صعب وعائلتهماالدكتور زوجته رولا حرو وعائلتهماحداد وعائلتهشقيقاه عائلة المرحومعائلة المرحومشقيقته ندى أرملة المرحوم روكز غصوب وعائلتهماوعموم عائلات حداد، ، صعب، حرو، غصوب، وعموم عائلات روم - وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم المرحومحنا عمون حدادزوجته المرحومة ساميا حجارالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء 29 أيلول 2026 مزوداً بالأسرار الإلهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الأربعاء 30 أيلول 2026 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في للروم - مونو ثم يوارى في مدافن العائلة، روم - جزين.تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الخميس أول تشرين الأول من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون المخلص للروم الملكيين – مونو.