ندیم بشاره تابت

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زوجته: ليليان أنطون طحينيإبنه: كريم وعائلتهإبنته: دينا زوجة لوران كاجو وعائلتهماشقيقاته: ميشلين زوجة المحامي أنطوان وعائلتهما (مدير عام سابقا)ألين زوجة آلدو دندريا وعائلتهماكلود أرملة المرحوم جاد ميشال (ميكي) جناوي وعائلتهاابنة : نيكول زوجة جان جاك وعائلتهماوعموم عائلات: تابت، طحيني، معتوق، غريّب، كاجو، طرابلسي، دندريا، جناوي، بوليه، جلوان وعموم عائلات بحمدون البلدة والجوار وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحومندیم بشاره تابتوالدته المرحومة إيزابال معتوقالراقد على رجاء المجيدة والحياة الابدية ليل الاثنين الواقع فيه 28 ايلول 2026 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء 30 الجاري في مار وبولس، قرنة شهوان ومن ثم ينقل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه بحمدون البلدة حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي يوم الاربعاء 30 ايلول قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.ويوم الخميس الواقع فيه الأول من شهر تشرين الأول ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.ويوم الجمعة 2 تشرين الأول ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً وذلك في صالون كنيسة مار بطرس وبولس قرنة شهوان.