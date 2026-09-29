زوجته: ليليان أنطون طحيني
إبنه: كريم تابت
وعائلته
إبنته: دينا زوجة لوران كاجو وعائلتهما
شقيقاته: ميشلين زوجة المحامي أنطوان طرابلسي
وعائلتهما (مدير عام أمن الدولة
سابقا)
ألين زوجة آلدو دندريا وعائلتهما
كلود أرملة المرحوم جاد ميشال (ميكي) جناوي وعائلتها
ابنة حميه
: نيكول زوجة جان جاك بوليه
وعائلتهما
وعموم عائلات: تابت، طحيني، معتوق، غريّب، كاجو، طرابلسي، دندريا، جناوي، بوليه، جلوان وعموم عائلات بحمدون البلدة والجوار وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم
ندیم بشاره تابت
والدته المرحومة إيزابال معتوق
الراقد على رجاء القيامة
المجيدة والحياة الابدية ليل الاثنين الواقع فيه 28 ايلول 2026 متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء 30 الجاري في كنيسة
مار بطرس
وبولس، قرنة شهوان ومن ثم ينقل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه بحمدون البلدة حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم الاربعاء 30 ايلول قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
ويوم الخميس الواقع فيه الأول من شهر تشرين الأول ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
ويوم الجمعة 2 تشرين الأول ابتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً وذلك في صالون كنيسة مار بطرس وبولس قرنة شهوان.