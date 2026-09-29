جمال الخوري أنطون عبيد

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أبناء الفقيدة: سمير ماضي زوجته صونيا غصن وعائلتهماالمهندس الفرد ماضي (رئيس بشير الجميل ورئيس حركة الخيار الآخر) زوجته المهندسة ميراي أبي نادر وعائلتهمابناتها: سميرة أرملة المرحوم مارون عيسى وعائلتها (في المهجر)بولين أرملة المرحوم طوبيا وعائلتها (في المهجر)إيفا زوجة المحامي موريس الحمصي وعائلتهاأشقاؤها: عائلة المرحوم جميل عبيدعائلة المرحوم سركيس عبيدعبيد وعائلتهشقيقاتها: إيفلين أرملة المرحوم نسيم عيسى وعائلتها (في المهجر)سميرة زوجة جان مسعود وعائلتها (في المهجر)أبناء حميها: عائلة المرحوم حنا الياس ماضي (في الوطن والمهجر)عائلة المرحوم سركيس الياس ماضيعائلة المرحوم مالك الياس ماضي (في الوطن والمهجر)بنات حميها: عائلة المرحومة زمرد زوجة المرحوم حنا ماضي (في الوطن والمهجر)عائلة المرحومة ملوك زوجة المرحوم نعمه (في الوطن والمهجر)آل الفقيدة وعموم عائلات بقرزلا ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومةجمال أنطون عبيدأرملة المرحوم نصر الياس ماضيالمنتقلة الى رحمته تعالى الواقع فيه 27 أيلول 2026 عن شيخوخة صالحة مزودة بالأسرار الإلهية، وسيحتفل بالذبيحة الالهية مع صلاة وضع البخور الراحة نفسها يوم الاربعاء 30 الجاري الساعة الثالثة والنصف ب.ظ. في القديسة مورا بقرزلا.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السابعة مساءً في بيت الرعية بقرزلا. ويومي الجمعة والسبت 2 و3 تشرين الأول من الساعة الحادية عشرة ق.ظ. ولغاية السابعة مساءً في قاعة كنيسة مار يوسف المطيلب.