" حياتي هي المسيح
فالموت ربح لي"
رقد على رجاء القيامة
المجيدة مزوّداً بالأسرار المقدسة يوم الأربعاء 30 أيلول 2026 المأسوف عليه المرحوم
بشارة سعد الله نجم
والدته المرحومة ليزا الهاشم
زوجته: سيلاست أشعيا صفير
ابنه: بول وزوجته هلا عواد
وعائلتهما
ابنتاه: كارول زوجة بسام خويس وأولادهما وعائلاتهم ميرنا زوجة روني بسول وعائلتهما
شقیقه: أنطوان وعائلته
أولاد شقيقته المرحومة جولي زوجة المرحوم بديع الهاشم وعائلاتهم
أرملة شقيقه المرحوم سامي: مارسيل عازار
وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)
أرملة شقيقه المرحوم ميشال: هدى عون وأولادها وعائلاتهم
أولاد شقيقه المرحوم مارون وعائلاتهم في (المهجر)
أرملة ابن حميه
المرحوم أرنست: سوزان واكد وولدها وعائلته
أولاد إبنة حميها المرحومة كلوتيلد زوجة المرحوم ميشال صفير وعائلاتهم
وعموم عائلات نجم، صفير، الهاشم عواد، خويس، بسول، شلهوب عازار عون، واكد، وعموم عائلات رشميا وانسباؤهم ينعونه إليكم بالرجاء المسيحي.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 1 تشرين الأول الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة
سانت ريتا - حرش تابت، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه رشميا حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم الدفن الخميس 1 تشرين الأول من الساعة 11 قبل الظهر لغاية موعد الصلاة، ويوم الجمعة 2 تشرين الأول من الساعة 2 بعد الظهر لغاية الساعة 6 مساءً في صالون كنيسة سانت ريتا - حرش تابت.
قداس المرافقة يوم الأحد
4 الجاري الساعة 11 قبل الظهر يليه تقبل التعازي لغاية الساعة 2 بعد الظهر في كنيسة مار قرياقوس - رشميا.