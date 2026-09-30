بشارة سعد الله نجم

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" حياتي هي فالموت ربح لي"رقد على رجاء المجيدة مزوّداً بالأسرار المقدسة يوم الأربعاء 30 أيلول 2026 المأسوف عليه المرحومبشارة سعد الله نجموالدته المرحومة ليزازوجته: سيلاست أشعياابنه: بول وزوجته هلا وعائلتهماابنتاه: كارول زوجة بسام خويس وأولادهما وعائلاتهم ميرنا زوجة روني بسول وعائلتهماشقیقه: أنطوان وعائلتهأولاد شقيقته المرحومة جولي زوجة المرحوم بديع الهاشم وعائلاتهمأرملة شقيقه المرحوم سامي: مارسيل وأولادها وعائلاتهم (في المهجر)أرملة شقيقه المرحوم ميشال: هدى عون وأولادها وعائلاتهمأولاد شقيقه المرحوم مارون وعائلاتهم في (المهجر)أرملة ابن المرحوم أرنست: سوزان واكد وولدها وعائلتهأولاد إبنة حميها المرحومة كلوتيلد زوجة المرحوم ميشال صفير وعائلاتهموعموم عائلات نجم، صفير، الهاشم عواد، خويس، بسول، شلهوب عازار عون، واكد، وعموم عائلات رشميا وانسباؤهم ينعونه إليكم بالرجاء المسيحي.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس 1 تشرين الأول الساعة الثالثة بعد الظهر في سانت ريتا - حرش تابت، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه رشميا حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي يوم الدفن الخميس 1 تشرين الأول من الساعة 11 قبل الظهر لغاية موعد الصلاة، ويوم الجمعة 2 تشرين الأول من الساعة 2 بعد الظهر لغاية الساعة 6 مساءً في صالون كنيسة سانت ريتا - حرش تابت.قداس المرافقة 4 الجاري الساعة 11 قبل الظهر يليه تقبل التعازي لغاية الساعة 2 بعد الظهر في كنيسة مار قرياقوس - رشميا.