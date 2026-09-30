بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"
[صدق الله العظيم]
ببالغ الحزن وعميق الأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إليكم فقيدتنا الغالية، المغفور لها بإذن الله تعالى
المأسوف على شبابها المرحومة
الحاجة رنا محمد سعيد الزين
زوجة المنتج صادق أنور صباح
والدها المرحوم الحاج محمد سعيد الزين (أبو توفيق) والدتها: الحاجة أميرة علي الزين
بناتها لما، زوجة جاد وهبه - ميرنا، زوجة على البزري
ابنها أنور، زوجته باميلا مكوك
أشقاؤها توفيق - رفيق، زوجته ديمه الحسيني
شقيقاتها لمي، زوجة كميل حب الله - مريم زوجة زيد عمران أحفادها: فارس - تيما
- صادق - ميا - يسما - طلال - عليا - خالد - صادق
سيصلى على جثمانها الطاهر يوم الخميس الواقع في 1/10/2026، عقب صلاة الظهر في مسجد
الخاشقجي، حيث ستوارى الثرى في مدفن العائلة في جبانة الشهداء
- بيروت
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تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي، من الساعة الحادية عشرة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة من بعد الظهر. ويومي الثاني والثالث، الواقعين في 2/10/2026 و3/10/2026، من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، في قاعة واجهة بيروت البحرية الجديدة Seaside Pavilion (البيال).
وتقام ذكرى مرور أسبوع على وفاتها يوم الخميس الواقع في 8/10/2026، في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي عند الساعة العاشرة والنصف صباحا.
الراضون بقضاء الله وقدره: آل الزين، وآل صباح، وآل وهبه، وآل البزري، وآل مكوك، وآل الحسيني، وآل حب الله، وآل عمران، وعموم أهالي بلدة شحور ومدينة النبطية
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للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء.