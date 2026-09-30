الحاجة رنا محمد سعيد الزين

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بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"[صدق الله العظيم]ببالغ الحزن وعميق الأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إليكم فقيدتنا الغالية، المغفور لها بإذن الله تعالىالمأسوف على شبابها المرحومةالحاجة رنا محمد سعيدزوجة المنتج صادق أنور صباحوالدها المرحوم الحاج محمد سعيد الزين (أبو توفيق) والدتها: الحاجة أميرةبناتها لما، زوجة جاد وهبه - ميرنا، زوجة على البزريابنها أنور، زوجته باميلا مكوكأشقاؤها توفيق - رفيق، زوجته ديمهشقيقاتها لمي، زوجة كميل حب الله - مريم زوجة زيد عمران أحفادها: فارس - - صادق - ميا - يسما - طلال - عليا - خالد - صادقسيصلى على جثمانها الطاهر يوم الخميس الواقع في 1/10/2026، عقب صلاة الظهر في الخاشقجي، حيث ستوارى الثرى في مدفن العائلة في جبانة - .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي، من الساعة الحادية عشرة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة من بعد الظهر. ويومي الثاني والثالث، الواقعين في 2/10/2026 و3/10/2026، من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، في قاعة واجهة بيروت البحرية الجديدة Seaside Pavilion (البيال).وتقام ذكرى مرور أسبوع على وفاتها يوم الخميس الواقع في 8/10/2026، في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي عند الساعة العاشرة والنصف صباحا.الراضون بقضاء الله وقدره: آل الزين، وآل صباح، وآل وهبه، وآل البزري، وآل مكوك، وآل الحسيني، وآل حب الله، وآل عمران، وعموم أهالي بلدة شحور ومدينة .للفقيدة ولكم من بعدها طول البقاء.