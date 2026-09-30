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تعازي ووفيات

الحاجة رنا محمد سعيد الزين

Lebanon 24
30-09-2026 | 22:23
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بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"
[صدق الله العظيم]
ببالغ الحزن وعميق الأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إليكم فقيدتنا الغالية، المغفور لها بإذن الله تعالى
المأسوف على شبابها المرحومة
الحاجة رنا محمد سعيد الزين
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زوجة المنتج صادق أنور صباح
والدها المرحوم الحاج محمد سعيد الزين (أبو توفيق) والدتها: الحاجة أميرة علي الزين
بناتها لما، زوجة جاد وهبه - ميرنا، زوجة على البزري
ابنها أنور، زوجته باميلا مكوك
أشقاؤها توفيق - رفيق، زوجته ديمه الحسيني
شقيقاتها لمي، زوجة كميل حب الله - مريم زوجة زيد عمران أحفادها: فارس - تيما - صادق - ميا - يسما - طلال - عليا - خالد - صادق
سيصلى على جثمانها الطاهر يوم الخميس الواقع في 1/10/2026، عقب صلاة الظهر في مسجد الخاشقجي، حيث ستوارى الثرى في مدفن العائلة في جبانة الشهداء - بيروت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي، من الساعة الحادية عشرة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة من بعد الظهر. ويومي الثاني والثالث، الواقعين في 2/10/2026 و3/10/2026، من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، في قاعة واجهة بيروت البحرية الجديدة Seaside Pavilion (البيال).
وتقام ذكرى مرور أسبوع على وفاتها يوم الخميس الواقع في 8/10/2026، في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي عند الساعة العاشرة والنصف صباحا.
الراضون بقضاء الله وقدره: آل الزين، وآل صباح، وآل وهبه، وآل البزري، وآل مكوك، وآل الحسيني، وآل حب الله، وآل عمران، وعموم أهالي بلدة شحور ومدينة النبطية.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء.
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