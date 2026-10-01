إميل سعد صفير

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زوجتهليلى أديب نحّاسامهالمرحومة لويز حنااولادهالمهندس رالف صفير وإبنه: مارك صفيرالمهندسة نادين صفير زوجة المحامي عمر وأولادهما: كريم الأسير، وجود الأسير، ومارك الأسيراخوتهأنطوان أبو ناضر أرملة المرحوم المهندس جان سعد صفير وأولادها وعائلاتهمإبن المرحوم أنطوان صفير وعائلاتهمأولاد المرحوم قزحيّا صفير وعائلاتهماخواتهتيريز صفير أرملة المرحوم فرنان فانفروتن وأولادها وعائلاتهمماري صفير أرملة المرحوم الرائد كميل أبو سلوان"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في ، ريفون، كسروان.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، في روكز، ريفون، كسروان، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.وتقبل التعازي 4 تشرين الأول 2026، في صالون ، الجميزة، إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً." قام ... حقاً قام".