إميل سعد صفير

زوجته
ليلى أديب نحّاس
امه
المرحومة لويز حنا صفير
اولاده
المهندس رالف صفير وإبنه: مارك صفير
المهندسة نادين صفير زوجة المحامي عمر الأسير
وأولادهما: كريم الأسير، وجود الأسير، ومارك الأسير
اخوته
إيمي
أنطوان أبو ناضر أرملة المرحوم المهندس جان سعد صفير وأولادها وعائلاتهم
إبن المرحوم أنطوان صفير وعائلاتهم
أولاد المرحوم قزحيّا صفير وعائلاتهم
اخواته
تيريز صفير أرملة المرحوم فرنان فانفروتن وأولادها وعائلاتهم
ماري صفير أرملة المرحوم الرائد كميل أبو سلوان
"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026 متمماً واجباته الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة مار روكز
، ريفون، كسروان.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، في صالون كنيسة مار
روكز، ريفون، كسروان، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
وتقبل التعازي يوم الأحد
4 تشرين الأول 2026، في صالون كنيسة مار مارون
، الجميزة، إبتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".