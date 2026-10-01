أنطوان فريد واكيم

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026 متمماً واجباته .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في بازيليك مار سمعان العامودي، ، كسروان.تقبل التعازي يوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026، في صالون بازيليك مار سمعان العامودي، القليعات، كسروان، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، وقبل الدفن وبعده يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً.يقام قداس المرافقة يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، الساعة العاشرة صباحاً." قام ... حقاً قام".