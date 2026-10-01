أنطوان فريد واكيم

زوجته
نادیا شكري سرور
امه
المرحومة نجلا زعيتر
سرور
اولاده
جهاد واكيم زوجته المرحومة غاده سعد طنّوس وعائلته
عماد واكيم
اخوته
نسيب واكيم زوجته صباح سعاده
وأولادهما وعائلاتهم
مسعد واكيم زوجته أنطوانيت يعينو وعائلتهما
شبل واكيم زوجته ساميا الحلو وأولادهما وعائلاتهم
سليمه سرور أرملة المرحوم جوزف
واكيم وأولادها وعائلاتهم
اخواته
جوزفین واكيم أرملة المرحوم سجيع نعيم وأولادها وعائلاتهم
إنعام واكيم زوجة بطرس
نصّار وأولادهما وعائلاتهم
كوكب واكيم زوجة خير سرور وأولادهما وعائلاتهم
إلهام واكيم زوجة سمير نصّار وأولادهما وعائلاتهم
هيام واكيم زوجة جان زخريّا وأولادهما وعائلاتهم
أسمهان واكيم
أولاد المرحومة أنطوانيت واكيم زوجة المرحوم نعيم نصّار وعائلاتهم (من بينهم: الخوري
وسام نصّار)
"أنا هو القيامة
والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026 متمماً واجباته الدينية
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في بازيليك مار سمعان العامودي، القليعات
، كسروان.
تقبل التعازي يوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026، في صالون بازيليك مار سمعان العامودي، القليعات، كسروان، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، وقبل الدفن وبعده يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السابعة مساءً.
يقام قداس المرافقة يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، الساعة العاشرة صباحاً.
"المسيح
قام ... حقاً قام".