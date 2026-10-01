جوزفين حنّا عبدالله

"أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".

الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026 متممةً واجباتها .

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في ، المياسة، المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، في صالون ، المياسة، المتن، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، ويوم السبت 3 تشرين الأول 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

" قام ... حقاً قام".