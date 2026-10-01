جوزفين حنّا عبدالله

زوجها
المرحوم وديع لطّوف السبعلي
اولادها
جوزاف
وديع السبعلي زوجته سيدة السبعلي وأولادهما وعائلاتهم
نبيل وديع السبعلي زوجته جميلة السبعلي وأولادهما
سعد وديع السبعلي زوجته جوزفين حوشان وأولادهما
فادي وديع السبعلي زوجته جومانا بو روفايل الحويّك وأولادهما
برناديت السبعلي زوجة مخايل أسعد
السبعلي وأولادهما
ليليان السبعلي أرملة المرحوم إلياس نايف النمنم وأولادها وعائلاتهم
اخوتها
أولاد المرحوم جريس حنّا عبدالله وعائلاتهم
أولاد المرحوم جوزف
حنّا عبد الله
وعائلاتهم
أولاد المرحوم إلياس حنّا عبدالله وعائلاتهم
أولاد المرحوم عبدالله حنّا عبدالله وعائلاتهم