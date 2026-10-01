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تعازي ووفيات

جوزفين حنّا عبدالله

Lebanon 24
01-10-2026 | 22:25
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زوجها 
المرحوم وديع لطّوف السبعلي

اولادها
جوزاف وديع السبعلي زوجته سيدة السبعلي وأولادهما وعائلاتهم
نبيل وديع السبعلي زوجته جميلة السبعلي وأولادهما
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سعد وديع السبعلي زوجته جوزفين حوشان وأولادهما
فادي وديع السبعلي زوجته جومانا بو روفايل الحويّك وأولادهما
برناديت السبعلي زوجة مخايل أسعد السبعلي وأولادهما
ليليان السبعلي أرملة المرحوم إلياس نايف النمنم وأولادها وعائلاتهم

اخوتها
أولاد المرحوم جريس حنّا عبدالله وعائلاتهم
أولاد المرحوم جوزف حنّا عبد الله وعائلاتهم
أولاد المرحوم إلياس حنّا عبدالله وعائلاتهم
أولاد المرحوم عبدالله حنّا عبدالله وعائلاتهم
 
"أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا".
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية يوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026 متممةً واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة مار يوسف، المياسة، المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الجمعة 2 تشرين الأول 2026، في صالون كنيسة مار يوسف، المياسة، المتن، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، ويوم السبت 3 تشرين الأول 2026، إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
"المسيح قام ... حقاً قام".
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