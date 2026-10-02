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تعازي ووفيات

مارسيل نخله الشدياق

Lebanon 24
02-10-2026 | 22:30
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بناتها: كارول زوجة نبيل بسترس واولادهما:

مارين زوجة ميشال مكرزل وولدهما

بول نبيل بسترس

جويل ارملة المرحوم فيليكس أبو جودة
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باسكال زوجة فريد الدحداح وابنتهما:

ماريا زوجة أمريك لانغ وعائلتها

ماري ميشال وأولادها: جاك وفيليب متى

ياسمين زوجة ماكسيميليان جورج

أشقاؤها: بيار الشدياق وعائلته

عائلة المرحوم أنطوان الشدياق

عائلة المرحوم لويس الشدياق

شقيقتاها: عائلة المرحومة كلير موريس فرح

عائلة المرحومة رينه ريمون بجاني

وعموم عائلات: عرميه، الشدياق، خوري، بسترس، ابوجودة، متى، مكرزل، الدحداح، لانغ، جورج، فرح، بجاني، حاماتي وانسباؤهم ينعون اليكم فقيدتهم المرحومة

مارسيل نخله الشدياق

أرملة المرحوم جورج سليم عرميه

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 1 تشرين الأول 2026 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاحد 4 الجاري في  كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس، حي الفرنيني، شارع لبنان ثم توارى الثرى في مدفن العائلة، مارمتر.

تقبل التعازي  قبل  الصلاة  في  صالون  الكنيسة  ابتداءً  من  الساعة العاشرة والنصف صباحاً. ويوم الاثنين 5 الجاري في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس، حي الفرنيني، شارع  لبنان ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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