مارسيل نخله الشدياق

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بناتها: كارول زوجة نبيل بسترس واولادهما:مارين زوجة ميشال مكرزل وولدهمابول نبيل بسترسجويل ارملة المرحوم فيليكسباسكال زوجة فريد الدحداح وابنتهما:ماريا زوجة أمريك لانغ وعائلتهاماري ميشال وأولادها: جاك وفيليب متىياسمين زوجة ماكسيميليانأشقاؤها: الشدياق وعائلتهعائلة المرحوم أنطوان الشدياقعائلة المرحوم لويس الشدياقشقيقتاها: عائلة المرحومة كلير موريس فرحعائلة المرحومة رينه ريمونوعموم عائلات: عرميه، الشدياق، ، بسترس، ابوجودة، متى، مكرزل، الدحداح، لانغ، جورج، فرح، بجاني، حاماتي وانسباؤهم ينعون اليكم فقيدتهم المرحومةنخله الشدياقأرملة المرحوم جورج سليم عرميهالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 1 تشرين الأول 2026 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاحد 4 الجاري في البشارة للروم الأرثوذكس، حي الفرنيني، شارع ثم توارى الثرى في مدفن العائلة، مارمتر.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً. ويوم الاثنين 5 الجاري في صالون سيدة البشارة للروم الأرثوذكس، حي الفرنيني، شارع لبنان ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.