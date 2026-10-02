بسم الله الرحمن الرحيم
آل الزين وأنسباؤهم
وبمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى
ننعي إاليكم فقيدنا الغالي المرحوم بإذن الله
ماهر عثمان الزين
والده: المرحوم عثمان الزين
والدته: المرحومة روزيت نصر
جده: المرحوم بهاء الدين عثمان الزين، مفتي إيالة صيدا
جدته: المرحومة عائشة ناهد محي الدين الجوهري
شقيقاه: باسل وزوجته ليلى كنفاني وعائلتهما: داليا زوجة صافي
حرب، ودانا، وشرين زوجة هادي زنتوت.
والمرحوم وائل وعائلته: ابنه عثمان.
عمه: المرحوم معين الزين وعائلته: بهاء وعائلته، وناهد نعماني وعائلتها، المرحوم هاني وعائلته، وريما صاغية وعائلتها، والمرحوم عامر.
عمتاه: المرحومة السيدة رفقة زهية الزين، أرملة حسيب عسيران، وبناتها:
المرحومة ناهد وعائلتها، والمرحومة هلا، والمرحومة رندا.
والسيدة لينا عسيران وعائلتها.
السيدة ليلى الزين، أرملة الشيخ عبد العزيز
العبد الله السليمان
، وأولادها:
الشيخ سعود
وعائلته، ورولا وعائلتها، وديما وعائلتها، وداليا وعائلتها، ولما وعائلتها.
خالاته: المرحومات ليندا وسعاد، وأوجيني عبد الجليل
وعائلتها، ودلال خوري وعائلتها، وتريز عيد وعائلتها.
وبناء لوصيته، ووري الثرى في مدافن القاهرة
، وصُلّي عليه في مسجد
عمر مكرم عصر يوم الإثنين الموافق 28 أيلول 2026.
تقبل التعازي بالفقيد يوم السبت من الساعة 11 لغاية الساعة 6 مساءً في نادي خريجي الجامعة الأميركية في بيروت
ـ الحمرا ALUMNI
الراضون بقضاء الله وقدره
آل الزين، آل نصر، آل الجوهري، آل كنفاني، آل حرب، آل زنتوت، آل عسيران، آل السليمان، آل عبد الجليل، آل الخوري وآل عيد.