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تعازي ووفيات

ماهر عثمان الزين

Lebanon 24
02-10-2026 | 22:31
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ماهر عثمان الزين
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بسم الله الرحمن الرحيم
آل الزين وأنسباؤهم
وبمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى
ننعي إاليكم فقيدنا الغالي المرحوم بإذن الله
ماهر عثمان الزين
والده: المرحوم عثمان الزين
والدته: المرحومة روزيت نصر
جده: المرحوم بهاء الدين عثمان الزين، مفتي إيالة صيدا
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جدته: المرحومة عائشة ناهد محي الدين الجوهري
شقيقاه: باسل وزوجته ليلى كنفاني وعائلتهما: داليا زوجة صافي حرب، ودانا، وشرين زوجة هادي زنتوت.
والمرحوم وائل وعائلته: ابنه عثمان.
عمه: المرحوم معين الزين وعائلته: بهاء وعائلته، وناهد نعماني وعائلتها، المرحوم هاني وعائلته، وريما صاغية وعائلتها، والمرحوم عامر.
عمتاه: المرحومة السيدة رفقة زهية الزين، أرملة حسيب عسيران، وبناتها: 
المرحومة ناهد وعائلتها، والمرحومة هلا، والمرحومة رندا.
والسيدة لينا عسيران وعائلتها.
السيدة ليلى الزين، أرملة الشيخ عبد العزيز العبد الله السليمان، وأولادها:
الشيخ سعود وعائلته، ورولا وعائلتها، وديما وعائلتها، وداليا وعائلتها، ولما وعائلتها. 
خالاته: المرحومات ليندا وسعاد، وأوجيني عبد الجليل وعائلتها، ودلال خوري وعائلتها، وتريز عيد وعائلتها.
وبناء لوصيته، ووري الثرى في مدافن القاهرة، وصُلّي عليه في مسجد عمر مكرم عصر يوم الإثنين الموافق 28 أيلول 2026.
تقبل التعازي بالفقيد يوم السبت من الساعة 11 لغاية الساعة 6 مساءً في نادي خريجي الجامعة الأميركية في بيروت ـ الحمرا ALUMNI
الراضون بقضاء الله وقدره
آل الزين، آل نصر، آل الجوهري، آل كنفاني، آل حرب، آل زنتوت، آل عسيران، آل السليمان، آل عبد الجليل، آل الخوري وآل عيد.
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