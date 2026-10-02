ماهر عثمان الزين

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بسم الله الرحمن الرحيمآل الزين وأنسباؤهموبمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالىننعي إاليكم فقيدنا الغالي المرحوم بإذن اللهماهر عثمان الزينوالده: المرحوم عثمان الزينوالدته: المرحومة روزيت نصرجده: المرحوم بهاء الدين عثمان الزين، مفتي إيالةجدته: المرحومة عائشة ناهد محي الدين الجوهريشقيقاه: باسل وزوجته ليلى كنفاني وعائلتهما: داليا زوجة حرب، ودانا، وشرين زوجة هادي زنتوت.والمرحوم وائل وعائلته: ابنه عثمان.عمه: المرحوم معين الزين وعائلته: بهاء وعائلته، وناهد نعماني وعائلتها، المرحوم هاني وعائلته، وريما صاغية وعائلتها، والمرحوم عامر.عمتاه: المرحومة السيدة رفقة زهية الزين، أرملة حسيب عسيران، وبناتها:المرحومة ناهد وعائلتها، والمرحومة هلا، والمرحومة رندا.والسيدة لينا عسيران وعائلتها.السيدة ليلى الزين، أرملة الشيخ العبد الله ، وأولادها:الشيخ وعائلته، ورولا وعائلتها، وديما وعائلتها، وداليا وعائلتها، ولما وعائلتها.خالاته: المرحومات ليندا وسعاد، وأوجيني عبد وعائلتها، ودلال خوري وعائلتها، وتريز عيد وعائلتها.وبناء لوصيته، ووري الثرى في مدافن ، وصُلّي عليه في عمر مكرم عصر يوم الإثنين الموافق 28 أيلول 2026.تقبل التعازي بالفقيد يوم السبت من الساعة 11 لغاية الساعة 6 مساءً في نادي خريجي الجامعة الأميركية في ـ الحمرا ALUMNIالراضون بقضاء الله وقدرهآل الزين، آل نصر، آل الجوهري، آل كنفاني، آل حرب، آل زنتوت، آل عسيران، آل السليمان، آل عبد الجليل، آل الخوري وآل عيد.